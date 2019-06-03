Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T14:21Z
https://ria.ru/20190603/1555212954.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155517/68/1555176800_0:7:479:276_1036x0_80_0_0_6386d960d52cbf506edf657e77caf5e9.jpg
РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

В Дзержинске создали комиссию по расследованию причин аварии на заводе

Вчера, 14:21
243
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкПроходная завода "Кристалл" в Дзержинске. 1 июня 2019
Проходная завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Комиссия по расследованию причин аварии создана в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске, сообщается на официальной странице предприятия в социальной сети "ВКонтакте".
Днем в субботу в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По последним данным, число пострадавших в результате серии взрывов увеличилось до 116 человек, в лечебных учреждениях находится 17 человек, один из них в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
Сотрудники МЧС у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
2 июня, 02:20
Ложь о взрывах в Дзержинске подпадает под закон о фейках, заявил Никитин
"Первого июня на территории АО "ГосНИИ "Кристалл" произошла внештатная ситуация, которая привела к повреждению зданий и сооружений на территории института. В настоящее время создана комиссия по расследованию причин аварии, комиссия АО "Спецхимия" по чрезвычайному происшествию на АО "ГосНИИ "Кристалл". Уже в субботу, 1 июня, был создан оперативный штаб по ликвидации последствий инцидента", - говорится в сообщении.
Отмечается, что утром в понедельник временно исполняющий обязанности исполнительного директора Александр Меркин встретился с трудовым коллективом предприятия и, "кратко обрисовав ситуацию, призвал всех мобилизоваться и немедленно приступить к восстановлению зданий и ликвидации последствий инцидента".
"В настоящее время сформированы бригады из работников, которым определен фронт работ. Коллектив решительно настроен как можно быстрее вернуться в нормальный режим работы", - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
Взрыв на оборонном заводе Кристал в Дзержинске. 1 июня 2019
Вчера, 12:45
В Дзержинске школы и детсады работают в обычном режиме после ЧП на заводе
000000
Обсудить 0
Взрыв на заводе в ДзержинскеДзержинск (Нижегородская область)Происшествия
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
В США призывают к путчу, чтобы спасти страну от Путина
Автомобили скорой помощи и пожарной службы у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске увеличилось до 116
Большой грамматический словарь русского языка, фразеологический словарь, орфографический словарь
Лингвисты нашли новый союз в русском языке
Лента
новостей
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Британская сценаристка осудила отсутствие чернокожих актеров в "Чернобыле"
Продажа дизельного топлива в Екатеринбурге
Что будет с ценами на бензин этим летом
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Nord Stream 2 AG уложила около 57% "Северного потока — 2"
Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
В Саратовской области более 500 человек заболели геморрагической лихорадкой
Никита Белянкин
Установлены участники драки в Подмосковье, в которой погиб экс-спецназовец
Пляж курортного комплекса в Сочи
Как в Сочи увеличили число пляжей с голубыми флагами
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер
Главу дорожного хозяйства Челябинска уволили после поездки врио губернатора
Сотрудники центрального аппарата МВД расследуют гибель полицейских на Ямале
Телеведущий Леонид Якубович
СМИ: Якубович проехал на внедорожнике по тротуару в Чебоксарах
Выгрузка багажа Airbus A320 в аэропорту Шереметьево в Москве
Источник сообщил о новых проблемах с выдачей багажа в Шереметьево
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"
00:55МИД Украины пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
23:43Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
23:37Российская миссия объяснила блокировку заявления Совбеза ООН по Сирии
23:17Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения MH17
23:11Помпео выразил надежду на исключение России из системы энергопоставок в ЕС
23:07В Совбезе ООН намерены поднять вопрос о нападении на россиянина в Косово
23:01В Германии водителям электросамокатов разрешили ездить по проезжей части
22:55В Сети появился трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане
Лента новостейМолния