В Дзержинске создали комиссию по расследованию причин аварии на заводе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Комиссия по расследованию причин аварии создана в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске, сообщается на официальной странице предприятия в социальной сети "ВКонтакте".

Днем в субботу в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По последним данным, число пострадавших в результате серии взрывов увеличилось до 116 человек, в лечебных учреждениях находится 17 человек, один из них в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

"Первого июня на территории АО "ГосНИИ "Кристалл" произошла внештатная ситуация, которая привела к повреждению зданий и сооружений на территории института. В настоящее время создана комиссия по расследованию причин аварии, комиссия АО "Спецхимия" по чрезвычайному происшествию на АО "ГосНИИ "Кристалл". Уже в субботу, 1 июня, был создан оперативный штаб по ликвидации последствий инцидента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что утром в понедельник временно исполняющий обязанности исполнительного директора Александр Меркин встретился с трудовым коллективом предприятия и, "кратко обрисовав ситуацию, призвал всех мобилизоваться и немедленно приступить к восстановлению зданий и ликвидации последствий инцидента".