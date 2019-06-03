Минпромторг не планирует разработать отдельный закон об интернет-торговле

"С учетом интенсивного развития и роста интернет-торговли, мы на сегодняшний день не ставим вопрос о разработке отдельного закона. Есть только нормативный акт, связанный с постановлением правительства об определении Минпромторга как ответственного за это направление", - сказал Мантуров.