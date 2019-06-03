Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T15:39Z
https://ria.ru/20190603/1555212756.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155273/94/1552739465_0:140:3072:1868_1036x0_80_0_0_054e347c55f5bb9f6610abc41d49bacd.jpg
РИА Новости

Минпромторг не планирует разработать отдельный закон об интернет-торговле

Вчера, 14:17
159
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров после расширенного заседания коллегии Министерства промышленности и торговли РФ в Доме правительства РФ. 16 апреля 2019
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров после расширенного заседания коллегии Министерства промышленности и торговли РФ в Доме правительства РФ. 16 апреля 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Минпромторг России не планирует разрабатывать отдельный закон об интернет-торговле, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла.
"С учетом интенсивного развития и роста интернет-торговли, мы на сегодняшний день не ставим вопрос о разработке отдельного закона. Есть только нормативный акт, связанный с постановлением правительства об определении Минпромторга как ответственного за это направление", - сказал Мантуров.
По словам министра, чем меньше сфера интернет-торговли будет зарегулирована, тем быстрее и интенсивнее будет развиваться отрасль.
Ювелирный магазин
16 апреля, 14:42
Минфин предложил легализовать онлайн-продажи ювелирных изделий
000013
Обсудить 0
Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФЭкономика
Рекомендуем
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Глава Екатеринбурга предложил сократить список площадок для опроса по храму
РИА
Новости
ГУМ
В Москве эвакуировали посетителей ГУМа
Президент РФ Владимир Путин и министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время встречи. 3 июня 2019
Орешкин заявил, что инфляция прошла пик в марте на уровне 5,3%
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Минпромторг ожидает продолжения роста онлайн-торговли
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский, 3 июня 2019
Пресс-секретарь Зеленского заявила, что он не прячется от СМИ
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви
Дело Калви находится под личным контролем Путина, заявил Песков
Купюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации
Российские миллиардеры с начала года заработали более 22 млрд долларов
Россию пытаются отрезать от инфраструктуры интернета, заявил Песков
Минпромторг поддержал отказ от невыполнимых СанПинов
Молоко в бутылках
Мантуров анонсировал начало эксперимента по маркировке молочной продукции
Предупреждение на заборе огороженной территории сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
Полторы тысячи жителей Екатеринбурга предложили построить храм в сквере
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Онищенко оценил идею штрафовать производителей за ложные ГОСТы на упаковке
Граффити с Чипом и Дейлом в образах из "Жмурок" украсило Нижний Новгород
В Петербурге неизвестные украли 14 килограммов собачьего корма из магазина
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Москва надеется, что генсек ОБСЕ убедит Киев освободить Вышинского
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"
00:55МИД Украины пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
23:43Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
23:37Российская миссия объяснила блокировку заявления Совбеза ООН по Сирии
23:17Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения MH17
23:11Помпео выразил надежду на исключение России из системы энергопоставок в ЕС
23:07В Совбезе ООН намерены поднять вопрос о нападении на россиянина в Косово
23:01В Германии водителям электросамокатов разрешили ездить по проезжей части
22:55В Сети появился трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане
Лента новостейМолния