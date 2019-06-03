Россия обсуждает перспективы новых поставок военной продукции в Колумбию

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия и Колумбия обсуждают перспективы новых поставок российской продукции военного назначения в республику, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим колумбийским коллегой глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Есть в рамках межправительственной комиссии рабочая группа по военно-техническому сотрудничеству. Мы обсудили положение дел и в этой области, включая ход обслуживания авиационной техники, которая была поставлена ранее нашей страной в соответствии с подписанными контрактами, включая перспективы новых поставок продукции военного назначения РФ в Колумбию", - сказал Лавров.