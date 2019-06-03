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РИА Новости

Россия обсуждает перспективы новых поставок военной продукции в Колумбию

Вчера, 14:12
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Колумбии Ольмес Трухильо во время встречи. 3 июня 2019
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Колумбии Ольмес Трухильо во время встречи. 3 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Колумбии Ольмес Трухильо во время встречи. 3 июня 2019
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия и Колумбия обсуждают перспективы новых поставок российской продукции военного назначения в республику, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим колумбийским коллегой глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Есть в рамках межправительственной комиссии рабочая группа по военно-техническому сотрудничеству. Мы обсудили положение дел и в этой области, включая ход обслуживания авиационной техники, которая была поставлена ранее нашей страной в соответствии с подписанными контрактами, включая перспективы новых поставок продукции военного назначения РФ в Колумбию", - сказал Лавров.
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Сергей ЛавровМИД РФРоссияКолумбияБезопасность
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