ВТБ Лизинг вошел в состав Объединенной лизинговой ассоциации

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ВТБ Лизинг стал участником Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА) - крупнейшего в России отраслевого объединения, в состав которого входят лизинговые и страховые компании, поставщики оборудования и техники, другие профильные организации, сообщает пресс-служба . ВТБ Лизинг стал участником Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА) - крупнейшего в России отраслевого объединения, в состав которого входят лизинговые и страховые компании, поставщики оборудования и техники, другие профильные организации, сообщает пресс-служба ВТБ

Об этом стало известно на IX ежегодном съезде лизинговой отрасли России, который прошел в Санкт-Петербурге.

ВТБ Лизинг в рамках своей деятельности в ОЛА будет заниматься разработкой нормативных и законодательных актов ассоциации, оказывать консультационную и информационную поддержку ее работе, принимать активное участие в развитии ключевых направлений лизингового рынка.

В ходе своего выступления на съезде генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер отметил, что одним из важных направлений рынка в настоящее время является авиационная отрасль, которая "сегодня находится в зрелом и устойчивом состоянии". Ключевыми факторами для ее дальнейшего развития могут стать госпрограммы стимулирования региональной авиации, создание новых прямых маршрутов между городами России, минуя Москву, а также операционный лизинг, популярность которого с каждым годом растет, сказал Ивантер.