ВСУ выпустили 47 мин по окраинам трех городов ДНР, заявили в республике

ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские силовики выпустили в понедельник почти 50 мин калибром 120 и 82 миллиметра по окраинам Донецка и подконтрольных самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой и Горловки, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня с 5.25 до 13.05 (время совпадает с мск- ред.) вооруженные формирования Украины выпустили по территории ДНР 47 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Огонь велся по окраинам Донецка, Ясиноватой и Горловки. Кроме того огонь велся с применением стрелкового оружия и гранатометов", - сказал представитель ведомства.