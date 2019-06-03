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РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

Ростехнадзор рассказал о пострадавших при взрыве в Дзержинске сотрудниках

Вчера, 14:09
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи неподалеку от завода "Кристалл" в Дзержинске. 1 июня 2019
Автомобили скорой помощи неподалеку от завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
Автомобили скорой помощи неподалеку от завода "Кристалл" в Дзержинске. 1 июня 2019
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Сотрудники трех предприятий пострадали при взрывах на заводе "Кристалл" в Дзержинске, сообщает пресс-служба Волжско-Окского управления Ростехнадзора.
В субботу в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По последним данным, число пострадавших в результате серии взрывов увеличилось до 116 человек, в лечебных учреждениях находятся 17 человек, один из них в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
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"Волжско-Окское управление Ростехнадзора расследует причины аварии, произошедшей 1 июня на опасном производственном объекте, эксплуатируемом АО "ГосНИИ "Кристалл". По состоянию на 12.00 мск 3 июня 2019 года комиссией Ростехнадзора установлено, что в результате взрывов на территории АО "ГосНИИ "Кристалл" произошло разрушение зданий, расположенных на территории предприятия, и повреждение строительных конструкций, зданий, прилегающих к периметру предприятия. Частично разрушена кирпичная кладка, обрушены плиты перекрытия, выбиты стекла", - сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что доступ на территорию предприятия ограничен, точная информация о последствиях аварии будет сообщена дополнительно.
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"По данным, полученным от предприятий, поднадзорных Волжско-Окскому управлению Ростехнадзора, в результате взрыва пострадали 9 сотрудников предприятия АО "ГосНИ "Кристалл", 3 сотрудника Нижегородского филиала АО "РТ-Охрана" и 13 сотрудников предприятия ФПК "Завод им. Свердлова", погибших нет", - говорится в сообщении.
Ранее представитель экстренных служб региона по итогам работы оценочных комиссий сообщил РИА Новости, что в результате трех взрывов в Дзержинске и Пыре повреждены более 2,29 тысячи окон в 789 зданиях, в том числе в 628 жилых домах, 32 школах, 55 детских садах, 15 объектах культуры, 10 спортивных объектах, девяти объектах здравоохранения, пяти промышленных объектах, 30 объектах торговли, а также в пяти пожарно-спасательных частях. В понедельник в пресс-службе городской администрации агентству рассказали, что все школы и детские сады Дзержинска восстановлены после ЧП и работают в обычном режиме.
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Взрыв на заводе в ДзержинскеДзержинск (Нижегородская область)Происшествия
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