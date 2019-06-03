Ростехнадзор рассказал о пострадавших при взрыве в Дзержинске сотрудниках

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Сотрудники трех предприятий пострадали при взрывах на заводе "Кристалл" в Дзержинске, сообщает пресс-служба Волжско-Окского управления Ростехнадзора.

В субботу в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По последним данным, число пострадавших в результате серии взрывов увеличилось до 116 человек, в лечебных учреждениях находятся 17 человек, один из них в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

"Волжско-Окское управление Ростехнадзора расследует причины аварии, произошедшей 1 июня на опасном производственном объекте, эксплуатируемом АО "ГосНИИ "Кристалл". По состоянию на 12.00 мск 3 июня 2019 года комиссией Ростехнадзора установлено, что в результате взрывов на территории АО "ГосНИИ "Кристалл" произошло разрушение зданий, расположенных на территории предприятия, и повреждение строительных конструкций, зданий, прилегающих к периметру предприятия. Частично разрушена кирпичная кладка, обрушены плиты перекрытия, выбиты стекла", - сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что доступ на территорию предприятия ограничен, точная информация о последствиях аварии будет сообщена дополнительно.

"По данным, полученным от предприятий, поднадзорных Волжско-Окскому управлению Ростехнадзора, в результате взрыва пострадали 9 сотрудников предприятия АО "ГосНИ "Кристалл", 3 сотрудника Нижегородского филиала АО "РТ-Охрана" и 13 сотрудников предприятия ФПК "Завод им. Свердлова", погибших нет", - говорится в сообщении.