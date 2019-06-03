Адвокат Ассанжа прокомментировал запрос шведской прокуратуры о его аресте

УППСАЛА (Швеция), 3 июн — РИА Новости. Шведский адвокат Джулиана Ассанжа Пер Самуэльссон полагает, что единственная причина, которая есть у шведской прокуратуры для ареста основателя WikiLeaks, - это желание конкурировать с США по запросу об экстрадиции, передает корреспондент РИА Новости.

В понедельник суд выслушал аргументы защиты и обвинения по поводу запроса прокуратуры о заочном аресте Ассанжа. Ожидается что решение суда будет объявлено в 16.00 по местному времени (17.00 мск).

"Арест как мера пресечения имеет смысл, если подозреваемый может сбежать. На сегодняшний день это не имеет смысла, поскольку Ассанж находится в тюрьме, он уже лишен свободы", - заявил Самуэльссон в ходе выступления в суде.

Он подчеркнул, что тот факт, что Ассанж находится в Великобритании, не является решающим, поскольку его местонахождение известно и есть возможность связи с ним. Он добавил, что, в соответствии со шведским законодательством, суд не может арестовать кого-либо для того, чтобы "помощь официальной организации, в данном случае - прокуратуре".

"Я вижу только одно основание, по которому прокуратура может запрашивать арест Ассанжа, - конкурировать с США по решению об экстрадиции, но это не может являться основанием для ареста в соответствии со шведским законодательством", - отметил Самуэльссон.