Адвокат Ассанжа прокомментировал запрос шведской прокуратуры о его аресте

УППСАЛА (Швеция), 3 июн — РИА Новости. Шведский адвокат Джулиана Ассанжа Пер Самуэльссон полагает, что единственная причина, которая есть у шведской прокуратуры для ареста основателя WikiLeaks, - это желание конкурировать с США по запросу об экстрадиции, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник суд выслушал аргументы защиты и обвинения по поводу запроса прокуратуры о заочном аресте Ассанжа. Ожидается что решение суда будет объявлено в 16.00 по местному времени (17.00 мск).
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"Арест как мера пресечения имеет смысл, если подозреваемый может сбежать. На сегодняшний день это не имеет смысла, поскольку Ассанж находится в тюрьме, он уже лишен свободы", - заявил Самуэльссон в ходе выступления в суде.
Он подчеркнул, что тот факт, что Ассанж находится в Великобритании, не является решающим, поскольку его местонахождение известно и есть возможность связи с ним. Он добавил, что, в соответствии со шведским законодательством, суд не может арестовать кого-либо для того, чтобы "помощь официальной организации, в данном случае - прокуратуре".
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"Я вижу только одно основание, по которому прокуратура может запрашивать арест Ассанжа, - конкурировать с США по решению об экстрадиции, но это не может являться основанием для ареста в соответствии со шведским законодательством", - отметил Самуэльссон.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Вскоре после этого прокуратура Швеции заявила о возобновлении следствия в отношении Ассанжа.
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