Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T14:00Z
https://ria.ru/20190603/1555211762.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Адвокат Ассанжа прокомментировал запрос шведской прокуратуры о его аресте

Вчера, 14:00
246
УППСАЛА (Швеция), 3 июн — РИА Новости. Шведский адвокат Джулиана Ассанжа Пер Самуэльссон полагает, что единственная причина, которая есть у шведской прокуратуры для ареста основателя WikiLeaks, - это желание конкурировать с США по запросу об экстрадиции, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник суд выслушал аргументы защиты и обвинения по поводу запроса прокуратуры о заочном аресте Ассанжа. Ожидается что решение суда будет объявлено в 16.00 по местному времени (17.00 мск).
Баннер с изображением основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у здания посольства Эквадора в Лондоне, Великобритания. 11 апреля 2019
11 апреля, 15:14
"Величайшее предательство". Что сделают с Ассанжем
"Арест как мера пресечения имеет смысл, если подозреваемый может сбежать. На сегодняшний день это не имеет смысла, поскольку Ассанж находится в тюрьме, он уже лишен свободы", - заявил Самуэльссон в ходе выступления в суде.
Он подчеркнул, что тот факт, что Ассанж находится в Великобритании, не является решающим, поскольку его местонахождение известно и есть возможность связи с ним. Он добавил, что, в соответствии со шведским законодательством, суд не может арестовать кого-либо для того, чтобы "помощь официальной организации, в данном случае - прокуратуре".
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне. 11 апреля 2019
12 апреля, 08:00
Месть разоблаченных. За что на самом деле наказывают Ассанжа
"Я вижу только одно основание, по которому прокуратура может запрашивать арест Ассанжа, - конкурировать с США по решению об экстрадиции, но это не может являться основанием для ареста в соответствии со шведским законодательством", - отметил Самуэльссон.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Вскоре после этого прокуратура Швеции заявила о возобновлении следствия в отношении Ассанжа.
Преданный узник
11 апреля, 16:51
Преданный узник
000012
Обсудить 0
Арест Джулиана АссанжаДжулиан АссанжВ мире
Рекомендуем
Экс-президенты Украины Леонид Кучма
Эксперт прокомментировал возвращение Кучмы в контактную группу по Донбассу
РИА
Новости
Петр Порошенко
В Киеве заявили, что дела против Порошенко имеют правовую перспективу
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
В Швеции слушания по делу Ассанжа пройдут за закрытыми дверями
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
В Госдуме прокомментировали пост Трампа в Twitter об Идлибе
Лента
новостей
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
Шведский суд получил новые данные по делу Ассанжа в ходе слушаний
Здание Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве
СБУ пообещала ответить на видеоролик о "захвате" Румынией части Украины
Слушания в Международном суде ООН по иску Украины к России в связи с нарушением конвенции по борьбе с финансированием терроризма
В МИД России назвали последствия позиции Киева в суде ООН
ДНР: силовики мешают восстановлению электроснабжения в пригороде Донецка
Томские полицейские применили оружие, чтобы остановить машину с подростком
В Крыму нашли тайник с неизрасходованной вакциной от бешенства
Президент Украины Владимир Зеленский и бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга в Киеве
Кучму вновь назначили представителем Киева в контактной группе по Донбассу
Песков переадресовал правоохранителям жалобы автоконцернов на судей Кубани
В Китае выпустили предупреждение для студентов, собирающихся на учебу в США
Полиция Еревана не пропустила демонстрантов к офису фонда Сороса
В ЕС ожидают от России отмены решения по "черному списку"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"
00:55МИД Украины пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
23:43Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
23:37Российская миссия объяснила блокировку заявления Совбеза ООН по Сирии
23:17Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения MH17
23:11Помпео выразил надежду на исключение России из системы энергопоставок в ЕС
23:07В Совбезе ООН намерены поднять вопрос о нападении на россиянина в Косово
23:01В Германии водителям электросамокатов разрешили ездить по проезжей части
22:55В Сети появился трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане
Лента новостейМолния