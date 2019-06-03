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РИА Новости

Томские полицейские применили оружие, чтобы остановить машину с подростком

Вчера, 13:58
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НОВОСИБИРСК, 3 июн — РИА Новости. Полицейские в Томской области применили оружие для остановки несовершеннолетнего водителя на "Ниве", сообщает в понедельник УМВД по Томской области.
В полиции пояснили, что в дежурную часть поступила информация об угоне автомобиля ВАЗ-21213. Был введен план "Перехват". Один из нарядов ДПС попытался остановить похожий автомобиль, водитель которого создавал аварийную ситуацию на дороге, вилял из стороны в сторону. Однако требования стражей порядка водитель проигнорировал.
"Водитель автомобиля ВАЗ-21213 на большой скорости скрывался от преследования патрульным автомобилем, игнорировал неоднократные требования сотрудников полиции об остановке, выезжал на полосу встречного движения и обочины, подвергая непосредственной угрозе жизнь и здоровье других участников дорожного движения", — рассказали в УМВД.
В итоге на основании закона "О полиции" инспектор применил табельное оружие, сначала выстрелив два раза вверх, а затем и по колесам для остановки машины.
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"В результате автомобиль был остановлен, водитель задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. В результате происшествия никто не пострадал. Задержанный документов на право управления транспортным средством не имеет", — сообщили в полиции.
В УМВД уточнили, что водитель оказался несовершеннолетним, то есть не достигшим возраста привлечения к административной ответственности, поэтому материалы передали в отдел МВД России по Советскому району Томска и в районную комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения о наказании для родителей или законных представителей подростка.
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