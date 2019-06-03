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РИА Новости

Акции "Газпрома" обновили максимум с августа 2008 года

Вчера, 13:54
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВывеска на офисном здании компании "Газпром"
Вывеска на офисном здании компании Газпром
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Вывеска на офисном здании компании "Газпром". Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Акции "Газпрома" на торгах в понедельник обновили максимум с августа 2008 года, однако потом несколько откатились, следует из данных на Московской бирже.
На пике цена акции достигла 251,65 рубля, что соответствовало росту на 17% и максимуму с августа 2008 года. Однако затем последовал откат и на 13.35 мск котировки составляли около 235 рублей, то есть увеличивались по сравнению с уровнем закрытия торгов в пятницу на 9,3%.
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Буквально за пару минут до выхода акций "Газпрома" на пик Московская биржа повысила для них верхние значения границ ценового коридора торгов и диапазона оценки рыночных рисков.
"В соответствии с методикой определения … риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО "Московская биржа" в 13.03 мск изменены значения верхних границ ценового коридора (до 251,69) и диапазона оценки рыночных рисков (до 269,691 рубля, эквивалентно ставке 25,5%) ценной бумаги GAZP", - говорится в сообщении биржи.
Под данным тикером торгуются обыкновенные акции "Газпрома".
ПАО «Газпром» – российская транснациональная энергетическая корпорация
13 февраля 2018, 10:00
ПАО «Газпром» – российская транснациональная энергетическая корпорация
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