ДНР: силовики мешают восстановлению электроснабжения в пригороде Донецка

"Вооруженные формирования Украины препятствуют восстановлению электроснабжения в населенном пункте Спартак. Несмотря на ранее согласованный режим тишины, ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) открыли огонь по району проведения ремонтно-восстановительных работ в поселке... По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет",- сказал представитель ведомства.