ДНР: силовики мешают восстановлению электроснабжения в пригороде Донецка

ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские силовики препятствуют восстановлению электроснабжения в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике населенном пункте Спартак в пригороде Донецка, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Вооруженные формирования Украины препятствуют восстановлению электроснабжения в населенном пункте Спартак. Несмотря на ранее согласованный режим тишины, ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) открыли огонь по району проведения ремонтно-восстановительных работ в поселке... По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет",- сказал представитель ведомства.
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