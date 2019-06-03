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РИА Новости

Число жертв военного конфликта в Ливии превысило 600 человек

Вчера, 13:53
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© AFP 2019 / Mahmud TurkiaПроправительственные военные в аэропорту Триполи, Ливия
Проправительственные военные в аэропорту Триполи, Ливия
© AFP 2019 / Mahmud Turkia
Проправительственные военные в аэропорту Триполи, Ливия. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Более 600 человек погибли и более 3,2 тысячи получили ранения в результате конфликта вокруг ливийского города Триполи, говорится в сообщении подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране.
Ранее сообщалось о 562 погибших и 2855 раненых.
"Всего в результате кризиса в Триполи на данный момент погибли 607 человек, включая 40 мирных жителей, и 3261 человек, включая 117 мирных жителей, получил ранения", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter организации.
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Командующий восточной Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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