Кучма инициирует прекращение огня в Донбассе на время сбора урожая

Президент Украины Владимир Зеленский и бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга в Киеве

КИЕВ, 3 июня — РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что намерен инициировать прекращение огня на время сбора урожая.

В понедельник Зеленский заявил, что вновь назначил Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Встреча контактной группы запланирована на 5 июня.

"Руководитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе также отметил, что есть вопросы, требующие законодательного урегулирования со стороны Украины. Кроме того, Леонид Кучма отметил, что намерен инициировать прекращение боевых действий на время жатвы", — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Отмечается, что во время встречи ее участники обсудили перспективы активизации переговорного процесса по Донбассу и необходимые для этого шаги.

"Мы обменялись мнениями, что в первую очередь надо делать. Проблема безопасности — один из главных вопросов", — приводит слова Кучмы пресс-служба президента. По его словам, уже есть предложения, которые могут помочь активизировать минский процесс.