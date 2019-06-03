Кучма инициирует прекращение огня в Донбассе на время сбора урожая

КИЕВ, 3 июня — РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что намерен инициировать прекращение огня на время сбора урожая.
В понедельник Зеленский заявил, что вновь назначил Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Встреча контактной группы запланирована на 5 июня.
"Руководитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе также отметил, что есть вопросы, требующие законодательного урегулирования со стороны Украины. Кроме того, Леонид Кучма отметил, что намерен инициировать прекращение боевых действий на время жатвы", — говорится в сообщении пресс-службы президента.
Отмечается, что во время встречи ее участники обсудили перспективы активизации переговорного процесса по Донбассу и необходимые для этого шаги.
"Мы обменялись мнениями, что в первую очередь надо делать. Проблема безопасности — один из главных вопросов", — приводит слова Кучмы пресс-служба президента. По его словам, уже есть предложения, которые могут помочь активизировать минский процесс.
Во встрече приняли участие секретарь СНБО Александр Данилюк, начальник генерального штаба ВС Украины Руслан Хомчак, заместитель главы администрации президента Владимир Пристайко, вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, дипломат Александр Моцик, генерал-майор Богдан Бондарь, глава общественной организации "Украинский институт по правам человека" Валерия Лутковская.