Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T13:57Z
https://ria.ru/20190603/1555211091.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/91316/75/913167585_0:0:2538:1429_1036x0_80_0_0_5a7efa3d3a29fef50a34f4354ee88890.jpg
РИА Новости

Ученые из России выяснили, как можно подавить тошноту при химиотерапии

Вчера, 13:57
7395
© Fotolia / JPC-PRODЖенщина с онкологией на приеме у врача
Женщина с онкологией на приеме у врача
© Fotolia / JPC-PROD
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Оланзапин, популярное лекарство от шизофрении, необычно хорошо подавляет рвоту и тошноту у раковых больных во время прохождения химиотерапии. О первых клинических испытаниях этого препарата рассказали российские медики, выступавшие на онкологическом конгрессе ASCO в Чикаго.

"Этот режим может стать новым стандартом для сопроводительного лечения онкологических больных. Программный комитет ASCO пригласил российского ученого выступить с докладом, что подчеркивает важность полученных результатов для мирового онкологического сообщества", — комментирует Кристина Закурдаева, онколог и учредитель некоммерческой организации "РакФонд".

Химиотерапия, при помощи которой врачи уничтожают раковые опухоли, работает двумя путями – повреждая ДНК раковых клеток, заставляя их самоуничтожаться или же препятствуя их росту и делению. Второй способ сегодня становится более популярным, так как он не приводит к появлению еще более агрессивных видов раковых клеток из-за развития новых мутаций в их геноме.
И тот, и другой тип химиотерапии обладают одним общим и крайне неприятным побочным эффектом. Массовая гибель раковых и здоровых клеток вводит иммунитет в режим "чрезвычайного положения", что порождает огромное число воспалений в организме, в том числе в окрестностях нервных окончаний, и вызывает массу болезненных ощущений, которые часто становится невыносимыми для пациентов.
Тело человека
26 июня 2018, 18:38
Биологи выяснили, почему химиотерапия вызывает диарею
Помимо ослабления иммунитета и постоянной боли, пациенты испытывают две других серьезных проблемы – их постоянно тошнит, а пищеварительные органы "бунтуют", отказываясь переваривать любую еду.
До недавнего времени ученые считали, что диарея и другие проблемы с желудком возникали у пациентов из-за сбоев в работе нервных клеток, управляющих работой гладких мускулов кишечника. Год назад американские медики показали, что в этом могут быть замешаны клетки иммунной системы, чья работа нарушается во время химиотерапии.
Вне зависимости от причин их развития, для подавления подобных побочных симптомов химиотерапии врачи сегодня используют препараты на базе апрепитанта – вещества, блокирующего работу определенных рецепторов в центре пищеварения в мозге, отвечающих за запуск рвотных позывов. Подобные лекарства далеко не всегда доступны пациентам из-за очень высокой стоимости.
В ближайшем будущем эта проблема будет решена благодаря открытию Алексея Румянцева, врача-онколога из НМИЦ онкологии имени Блохина. Несколько лет назад он обнаружил, что аналогичного эффекта можно достичь, принимая оланзапин, популярное лекарство от шизофрении и биполярного расстройства, если принимать его в определенной дозировке в комбинации с двумя другими противорвотными препаратами.
Воспользовавшись поддержкой "РакФонда", российские ученые проверили эту идею на почти ста добровольцах, страдавших от рака. Все они проходили химиотерапию, чьи компоненты почти гарантированно вызывали рвоту и прочие проблемы с работой органов пищеварения.
Апельсиновый джем
31 марта 2017, 11:39
Лечение рака витамином С прошло первую фазу клинических испытаний
Половина из них проходила классическую противорвотную терапию, в рамках которой они принимали апрепитант, а остальные добровольцы – оланзапин. Как показали эти эксперименты, новое лекарство полностью подавляло все рвотные позывы примерно в полтора раза чаще, чем его конкурент, и избавляло их от тошноты почти в два раза чаще.
Успешное прохождение второй фазы клинических испытаний, как считают Румянцев и его коллеги, открывает дорогу для более масштабных проверок оланзапина и для его применения на практике, если ученые не найдут серьезных побочных эффектов у данной методики подавления тошноты у раковых больных.
2131100
Обсудить 1
онкологияракЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОткрытия - РИА НаукаМоскваЧикагоРоссияРИА Наука
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
В США призывают к путчу, чтобы спасти страну от Путина
Автомобили скорой помощи и пожарной службы у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске увеличилось до 116
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Британская сценаристка осудила отсутствие чернокожих актеров в "Чернобыле"
Лента
новостей
Никита Белянкин
Установлены участники драки в Подмосковье, в которой погиб экс-спецназовец
Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Большой грамматический словарь русского языка, фразеологический словарь, орфографический словарь
Лингвисты нашли новый союз в русском языке
Телеведущий Леонид Якубович
СМИ: Якубович проехал на внедорожнике по тротуару в Чебоксарах
В Саратовской области более 500 человек заболели геморрагической лихорадкой
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Nord Stream 2 AG уложила около 57% "Северного потока — 2"
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа
Продажа дизельного топлива в Екатеринбурге
Что будет с ценами на бензин этим летом
Патриарх Константинопольский Варфоломей
Раскольник Филарет не был и не будет патриархом, заявил Варфоломей
Пляж курортного комплекса в Сочи
Как в Сочи увеличили число пляжей с голубыми флагами
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер
Главу дорожного хозяйства Челябинска уволили после поездки врио губернатора
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"
00:55МИД Украины пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
23:43Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
23:37Российская миссия объяснила блокировку заявления Совбеза ООН по Сирии
23:17Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения MH17
23:11Помпео выразил надежду на исключение России из системы энергопоставок в ЕС
23:07В Совбезе ООН намерены поднять вопрос о нападении на россиянина в Косово
23:01В Германии водителям электросамокатов разрешили ездить по проезжей части
22:55В Сети появился трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане
Лента новостейМолния