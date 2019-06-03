Ученые из России выяснили, как можно подавить тошноту при химиотерапии

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Оланзапин, популярное лекарство от шизофрении, необычно хорошо подавляет рвоту и тошноту у раковых больных во время прохождения химиотерапии. О первых клинических испытаниях этого препарата рассказали российские медики, Оланзапин, популярное лекарство от шизофрении, необычно хорошо подавляет рвоту и тошноту у раковых больных во время прохождения химиотерапии. О первых клинических испытаниях этого препарата рассказали российские медики, выступавшие на онкологическом конгрессе ASCO в Чикаго.

"Этот режим может стать новым стандартом для сопроводительного лечения онкологических больных. Программный комитет ASCO пригласил российского ученого выступить с докладом, что подчеркивает важность полученных результатов для мирового онкологического сообщества", — комментирует Кристина Закурдаева, онколог и учредитель некоммерческой организации "РакФонд".

Химиотерапия, при помощи которой врачи уничтожают раковые опухоли, работает двумя путями – повреждая ДНК раковых клеток, заставляя их самоуничтожаться или же препятствуя их росту и делению. Второй способ сегодня становится более популярным, так как он не приводит к появлению еще более агрессивных видов раковых клеток из-за развития новых мутаций в их геноме.

И тот, и другой тип химиотерапии обладают одним общим и крайне неприятным побочным эффектом. Массовая гибель раковых и здоровых клеток вводит иммунитет в режим "чрезвычайного положения", что порождает огромное число воспалений в организме, в том числе в окрестностях нервных окончаний, и вызывает массу болезненных ощущений, которые часто становится невыносимыми для пациентов.

Помимо ослабления иммунитета и постоянной боли, пациенты испытывают две других серьезных проблемы – их постоянно тошнит, а пищеварительные органы "бунтуют", отказываясь переваривать любую еду.

До недавнего времени ученые считали, что диарея и другие проблемы с желудком возникали у пациентов из-за сбоев в работе нервных клеток, управляющих работой гладких мускулов кишечника. Год назад американские медики показали, что в этом могут быть замешаны клетки иммунной системы, чья работа нарушается во время химиотерапии.

Вне зависимости от причин их развития, для подавления подобных побочных симптомов химиотерапии врачи сегодня используют препараты на базе апрепитанта – вещества, блокирующего работу определенных рецепторов в центре пищеварения в мозге, отвечающих за запуск рвотных позывов. Подобные лекарства далеко не всегда доступны пациентам из-за очень высокой стоимости.

В ближайшем будущем эта проблема будет решена благодаря открытию Алексея Румянцева, врача-онколога из НМИЦ онкологии имени Блохина. Несколько лет назад он обнаружил, что аналогичного эффекта можно достичь, принимая оланзапин, популярное лекарство от шизофрении и биполярного расстройства, если принимать его в определенной дозировке в комбинации с двумя другими противорвотными препаратами.

Воспользовавшись поддержкой "РакФонда", российские ученые проверили эту идею на почти ста добровольцах, страдавших от рака. Все они проходили химиотерапию, чьи компоненты почти гарантированно вызывали рвоту и прочие проблемы с работой органов пищеварения.

Половина из них проходила классическую противорвотную терапию, в рамках которой они принимали апрепитант, а остальные добровольцы – оланзапин. Как показали эти эксперименты, новое лекарство полностью подавляло все рвотные позывы примерно в полтора раза чаще, чем его конкурент, и избавляло их от тошноты почти в два раза чаще.