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РИА Новости
Туризм

Российские туристы стали чаще посещать Испанию

Вчера, 15:05
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы в парке Гуэля в Барселоне
Туристы в парке Гуэля в Барселоне
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МАДРИД, 3 июня – РИА Новости. Число российских туристов, посетивших Испанию в апреле, увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Национального института статистики.
В апреле в стране побывали 7,17 миллиона иностранных гостей, в том числе 82,5 тысячи россиян.
С начала года Испанию посетили более 21 миллиона иностранных туристов, из них 4,27 миллиона британцев, 2,9 миллиона немцев, 2,7 миллиона французов, россиян - всего 271 тысяча человек.
Расходы туристов с начала года составили 22,5 миллиарда евро. В среднем иностранцы в апреле тратили 153 евро на человека.
Чаще всего в апреле путешественники посещали Каталонию (4,9 миллиона отдыхающих), Канары (4,8 миллиона), Андалусию (почти 3,2 миллиона).
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