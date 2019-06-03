Российские туристы стали чаще посещать Испанию

Туристы в парке Гуэля в Барселоне

МАДРИД, 3 июня – РИА Новости. Число российских туристов, посетивших Испанию в апреле, увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Национального института статистики.

В апреле в стране побывали 7,17 миллиона иностранных гостей, в том числе 82,5 тысячи россиян.

С начала года Испанию посетили более 21 миллиона иностранных туристов, из них 4,27 миллиона британцев, 2,9 миллиона немцев, 2,7 миллиона французов, россиян - всего 271 тысяча человек.

Расходы туристов с начала года составили 22,5 миллиарда евро. В среднем иностранцы в апреле тратили 153 евро на человека.