Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается", — уточнил он на брифинге.

Представителем Киева на переговорах в Минске вновь назначен второй президент страны Леонид Кучма. Ранее он заявлял, что покинет этот пост "по достижении критического возраста". Прошлым летом ему исполнилось 80 лет.

Согласие снова вернуться в контактную группу Кучма объяснил тем, что "Украина переживает не самые легкие времена в своей истории".

Первая трехсторонняя встреча по Донбассу назначена на 5 июня, на ней украинская делегация будет инициировать перемирие на время сбора урожая, рассказал Зеленский.