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РИА Новости

В Нормандии утонул британский солдат, прибывший на юбилейные торжества

Вчера, 13:38
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Британский военнослужащий, который прибыл в Нормандию в составе контингента для участия в мероприятиях в честь 75-летия высадки союзных войск, утонул в местном канале, сообщает радиостанция BFMTV.
Сослуживцы 30-летнего военного рассказали, что он планировал переплыть Канал-де-Кан-а-ля-Мер. Его тело обнаружили утром в воскресенье рядом с мостом Пегас в коммуне Бенувиль (департамент Кальвадос).
Высадка американских военные на десантном корабле на нормандский пляж Омаха во Франции. 6 июня 1944
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Мост Пегас, ранее называвшийся Бенувильским, получил новое имя в честь операции 6 июня 1944 года. Подразделение британских десантников, освободивших мост после высадки в Нормандии, носило наплечные эмблемы в виде крылатого коня.
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