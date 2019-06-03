В Нормандии утонул британский солдат, прибывший на юбилейные торжества

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Британский военнослужащий, который прибыл в Нормандию в составе контингента для участия в мероприятиях в честь 75-летия высадки союзных войск, утонул в местном канале, сообщает радиостанция BFMTV.
Сослуживцы 30-летнего военного рассказали, что он планировал переплыть Канал-де-Кан-а-ля-Мер. Его тело обнаружили утром в воскресенье рядом с мостом Пегас в коммуне Бенувиль (департамент Кальвадос).
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Французская жандармерия ведет расследование инцидента.
Мост Пегас, ранее называвшийся Бенувильским, получил новое имя в честь операции 6 июня 1944 года. Подразделение британских десантников, освободивших мост после высадки в Нормандии, носило наплечные эмблемы в виде крылатого коня.