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РИА Новости

Песков переадресовал правоохранителям жалобы автоконцернов на судей Кубани

Вчера, 13:37
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал следственным органам вопрос о ситуации с жалобами автоконцернов на судей в Краснодарском крае и отметил, что этот вопрос не относится к компетенции Кремля.
В конце мая представитель Hyundai Юлия Тихонравова сообщила РИА Новости, что в Совет по противодействию коррупции при президенте РФ, в ФСБ РФ, генеральному прокурору, в Высшую квалификационную коллегию судей направлено коллективное обращение от крупных автопроизводителей, включая Hyundai, KIA, Mercedes, Jaguar, Land Rover, о систематических нарушениях прав изготовителей при отправлении правосудия в судах Краснодарского края, направленных на причинение имущественного вреда путем злоупотребления правом под прикрытием исков в защиту прав потребителей. Эту информацию подтвердил и представитель KIA. По его словам, автопроизводители просят дать правовую оценку и провести проверку работы некоторых судов Кубани в части вынесения решений по искам о защите прав потребителей против автопроизводителей.
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"Нет, не следили, это опять же не наш вопрос", - заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, следили ли в Кремле за этой ситуацией.
На уточняющий вопрос журналиста о том, что данный вопрос необходимо задавать следственным органам, Песков заявил: "Ну конечно, безусловно".
Жалобы, поступившие от автоконцернов на кубанских судей, проверяет квалификационная коллегия судей Краснодарского края, сообщили ранее РИА Новости в ведомстве. В свою очередь, в Генеральной прокуратуре России отмечали, что подобное коллективное обращение от автопроизводителей пока не получали.
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ФСБ РФДмитрий ПесковКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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