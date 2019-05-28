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РИА Новости

Ряд автоконцернов пожаловались на нарушения прав в краснодарских судах

Вчера, 23:14
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ряд крупных автоконцернов обратился в ФСБ и Генпрокуратуру с просьбой разобраться с системным, по их мнению, нарушениями их прав при защите интересов в судах Краснодарского края, сообщила РИА Новости представитель Hyundai Юлия Тихонравова.
"На данный момент в Совет по противодействию коррупции при президенте РФ, в ФСБ РФ, Генеральному прокурору РФ, в Высшую квалификационную коллегию судей РФ направлено коллективное обращение от крупных автопроизводителей, включая Hyundai, KIA, Mercedes, Jaguar LandRover, о систематических нарушениях прав изготовителей (импортеров) при отправлении правосудия в судах Краснодарского края, направленных на причинение имущественного вреда путем злоупотребления правом под прикрытием исков в защиту прав потребителей", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь представитель Kia подтвердил РИА Новости, что соответствующее обращение было подготовлено. "Мы подтверждаем, что подготовили обращение к государственным органам, в сотрудничестве с другими производителями, с просьбой дать правовую оценку и провести проверку работы некоторых судов Краснодарского края в части вынесения решений по искам о защите прав потребителей против автопроизводителей, за которыми скрываются злоупотребления правом и попытки получения неправомочной выгоды. Мы считаем важным обратить внимание на сложившуюся практику", - сказал собеседник агентства.
Комментарием судов Краснодарского края РИА Новости на данный момент не располагает.
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