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РИА Новости
Туризм

В Германии водителям электросамокатов разрешили ездить по проезжей части

Вчера, 23:01
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТеатральная площадь в Мюнхене
Театральная площадь в Мюнхене
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. В Германии водителям электросамокатов официально разрешили ездить по проезжей части и по велодорожкам со скоростью до двадцати километров в час, сообщает "Евро Пульс".
Для управления электросамокатом не требуется специального разрешения или водительских прав, также не нужно надевать шлем или другую защиту. Но выезжать на проезжую часть на этом виде транспорта можно только тем, кто старше 14 лет.
Министерство транспорта Германии надеется, что с введением новых правил для электросамокатов жители и туристы будут охотнее отказываться от личного автотранспорта, что поможет решить проблему пробок и загрязнения воздуха в городах.
Недавно похожие изменения в законодательство были приняты в Бельгии, а ранее электросамокаты признали настоящим транспортом в Дании.
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