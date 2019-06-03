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РИА Новости

В МИД России назвали последствия позиции Киева в суде ООН

Вчера, 13:34
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© AFP 2019 / ANP/Jerry LampenСлушания в Международном суде ООН по иску Украины к России в связи с нарушением конвенции по борьбе с финансированием терроризма
Слушания в Международном суде ООН по иску Украины к России в связи с нарушением конвенции по борьбе с финансированием терроризма
© AFP 2019 / ANP/Jerry Lampen
Слушания в Международном суде ООН по иску Украины к России в связи с нарушением конвенции по борьбе с финансированием терроризма. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Российская сторона считает, что позиция Украины, попытавшейся обойти предварительные условия для подачи иска в суд ООН, может нанести ущерб международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации, заявил в понедельник на слушаниях в Гааге представитель делегации РФ.
Украина в 2017 году подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Киев утверждает, что Москва нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и о ликвидации расовой дискриминации (1965). В понедельник в Гааге начались слушания, на которых РФ представила свои предварительные возражения. В частности, РФ заявила, что иск Украины не подпадает под юрисдикцию суда.
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"Международная конвенция о ликвидации всех форм расизма - это один из краеугольных камней современного международного правового режима. РФ придает большое внимание ее выполнению… Уважаемый суд, ваше решение будет иметь особое значение для целостности конвенции, для гармоничного использования ее механизмов мониторинга, наконец, для поддержания ее задач", - заявил, выступая в суде, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.
Он напомнил, что суд уже рассматривал доводы Украины и счел их в целом неубедительными.
"Процедурные условия для обращения в суд не были соблюдены Украиной. Ее попытки обойти эти предварительные условия не только не соответствуют конвенции, но также пагубны для режима конвенции и для прав, которые она охраняет", - предостерег он.
Ранее МИД РФ заявил, что Украина не выполнила в полной мере обязательные процессуальные условия, которые должны быть соблюдены до обращения в Международный суд ООН.
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Так, Украина "не пыталась добросовестно решить возникшие с Россией разногласия посредством переговоров или арбитража", она также проигнорировала необходимость предварительного обращения в комитет по ликвидации расовой дискриминации, созданный в соответствии с конвенцией для разрешения межгосударственных споров.
На период разбирательства Украина ранее требовала от Международного суда ввести "временные меры" против России. Такие меры обычно вводятся с целью "заморозить" развитие конфликтной ситуации и предотвратить ее ухудшение, пока суд не вынесет окончательное решение. Суд лишь наполовину удовлетворил требования Украины: по иску о нарушении конвенции о финансировании терроризма он к Киеву не прислушался, но согласился с требованиями по конвенции о дискриминации.
Суд тогда счел, что условия, необходимые для указания временных мер по конвенции о борьбе с финансированием терроризма, не соблюдены, а Украина не представила достаточных обоснований. При этом суд постановил, что "обе стороны должны воздерживаться от любых действий, которые могут обострить или продлить спор в суде или затруднить его разрешение". Комментируя предложение Киева ввести временные меры, представитель РФ заявлял, что в Москве "не видят ни юридической, ни фактической базы для их введения".
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