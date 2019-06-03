Мантуров анонсировал начало эксперимента по маркировке молочной продукции

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Эксперимент по маркировке готовой молочной продукции может стартовать в России в ближайшее время, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"В ближайшее время начнется эксперимент по маркировке молочной продукции", - сказал Мантуров, выступая на Неделе российского ритейла.

Производители в РФ с 1 июля 2018 года должны оформлять ветеринарные сертификаты на животноводческую продукцию в электронном виде в системе "Меркурий". С 1 июля 2019 года станет обязательным оформление ветеринарных сертификатов на всю готовую животноводческую продукцию, кроме части молочных продуктов.