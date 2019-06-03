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РИА Новости

Мантуров анонсировал начало эксперимента по маркировке молочной продукции

Вчера, 13:34
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© РИА Новости / Варвара ГертьеМолоко в бутылках
Молоко в бутылках
© РИА Новости / Варвара Гертье
Молоко в бутылках. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Эксперимент по маркировке готовой молочной продукции может стартовать в России в ближайшее время, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"В ближайшее время начнется эксперимент по маркировке молочной продукции", - сказал Мантуров, выступая на Неделе российского ритейла.
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Производители в РФ с 1 июля 2018 года должны оформлять ветеринарные сертификаты на животноводческую продукцию в электронном виде в системе "Меркурий". С 1 июля 2019 года станет обязательным оформление ветеринарных сертификатов на всю готовую животноводческую продукцию, кроме части молочных продуктов.
Ветеринарные сертификаты на питьевое молоко, кисломолочную продукцию в потребительской упаковке и мороженое начнут оформляться с 1 ноября. В отношении готовой молочной продукции также предлагалось провести эксперимент по маркировке. Обсуждение данного вопроса ведется уже несколько лет, однако до сих пор пилотный проект запущен не был.
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Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
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