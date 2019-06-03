В Подмосковье изъяли десять тысяч банок фальсифицированной икры

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Полиция обнаружила цех, производящий фальсифицированную икру, изъято более 10 тысяч банок с продукцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий выявлен цех по производству фальсифицированной икры. В ходе проведения обысков на производстве и на складе было обнаружено и изъято более 10 тысяч банок с фальсифицированной продукцией, а также более 500 килограммов сырья для производства икры, пустая тара, крышки, станки по закатке банок", – сообщила глава пресс-службы подмосковного управления Татьяна Петрова.
Она добавила, что злоумышленники на протяжении шести месяцев расфасовывали в стеклянные банки фальсифицированную икру и запечатывали банки крышками с логотипами торговых производителей натуральной красной икры.
Цех находился в деревне Ивановка. Возбуждено уголовное дело за покушение на мошенничество, рассказали в пресс-службе.