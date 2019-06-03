В Подмосковье изъяли десять тысяч банок фальсифицированной икры

"В результате оперативно-розыскных мероприятий выявлен цех по производству фальсифицированной икры. В ходе проведения обысков на производстве и на складе было обнаружено и изъято более 10 тысяч банок с фальсифицированной продукцией, а также более 500 килограммов сырья для производства икры, пустая тара, крышки, станки по закатке банок", – сообщила глава пресс-службы подмосковного управления Татьяна Петрова.