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РИА Новости

В Крыму нашли тайник с неизрасходованной вакциной от бешенства

Вчера, 13:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Почти 30 тысяч доз вакцин от бешенства, сибирской язвы и болезни Ньюкасла, которые по документам были израсходованы, обнаружены в нежилых помещениях в Бахчисарайском районе Крыма, сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
"Сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Крыма совместно со специалистами управления Россельхознадзора по республике Крым и Севастополю в Бахчисарайском районе обнаружили 28 тысяч доз неиспользованной вакцины для ветеринарного применения. (Вакцины) были предназначены для прививок животных против ряда опасных заболеваний – бешенства, болезни Ньюкасла, сибирской язвы и других. При этом, согласно отчётам ветеринарной службы, эта вакцина была израсходована по назначению в полном объеме", - сообщили в управления ведомства.
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Препараты, частично просроченные, находились в недопустимых условиях, в нежилых помещениях, принадлежащих Бахчисарайскому ветеринарному лечебно-профилактическому центру, говорится в сообщении. Расследование показало, что вакцинация животных по адресам, указанным в актах, не проводилась, подписи на документах не принадлежат ни одному из членов семьи, клички и количество животных также не соответствуют фактическому состоянию, отмечает ведомство.
"В некоторых документах стоят имена и фамилии хозяев, которые давно умерли или долгое время не проживают по данному адресу", - сообщили в управлении Россельхознадзора.
В ведомстве подчеркнули, что ситуация с заболеваемостью бешенством животных на полуострове вызывает обеспокоенность: за четыре месяца текущего года зафиксировано 16 случаев, в то время как за весь 2018 год было 35 вспышек. Материалы по обнаруженным дозам вакцины переданы в правоохранительные органы для принятия мер реагирования, добавили в управлении Россельхознадзора.
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Республика КрымРоссельхознадзорКрымПроисшествия
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