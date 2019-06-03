В Крыму нашли тайник с неизрасходованной вакциной от бешенства

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Почти 30 тысяч доз вакцин от бешенства, сибирской язвы и болезни Ньюкасла, которые по документам были израсходованы, обнаружены в нежилых помещениях в Бахчисарайском районе Крыма, сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

"Сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Крыма совместно со специалистами управления Россельхознадзора по республике Крым и Севастополю в Бахчисарайском районе обнаружили 28 тысяч доз неиспользованной вакцины для ветеринарного применения. (Вакцины) были предназначены для прививок животных против ряда опасных заболеваний – бешенства, болезни Ньюкасла, сибирской язвы и других. При этом, согласно отчётам ветеринарной службы, эта вакцина была израсходована по назначению в полном объеме", - сообщили в управления ведомства.

Препараты, частично просроченные, находились в недопустимых условиях, в нежилых помещениях, принадлежащих Бахчисарайскому ветеринарному лечебно-профилактическому центру, говорится в сообщении. Расследование показало, что вакцинация животных по адресам, указанным в актах, не проводилась, подписи на документах не принадлежат ни одному из членов семьи, клички и количество животных также не соответствуют фактическому состоянию, отмечает ведомство.

"В некоторых документах стоят имена и фамилии хозяев, которые давно умерли или долгое время не проживают по данному адресу", - сообщили в управлении Россельхознадзора.