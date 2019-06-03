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РИА Новости

Кучму вновь назначили представителем Киева в контактной группе по Донбассу

Вчера, 13:28
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 июн – РИА Новости. Второй президент Украины Леонид Кучма снова назначен представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский.
Кучма в октябре 2018 года завершил работу в качестве представителя Киева в контактной группе в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе. Кучма ранее заявлял, что покинет свой пост по достижению "критического возраста". В августе ему исполнилось 80 лет.
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"Уже 5 июня будет первая встреча трехсторонней группы во главе... с Леонидом Даниловичем Кучмой", - заявил Зеленский на брифинге.
Вместе с тем, Кучма заявил, что не мог не согласиться на предложение Зеленского вновь стать представителем Киева в Минске. "Я в это время не смог не согласиться с таким предложением, потому что действительно Украина переживает не самые легкие времена в своей истории", - сказал Кучма.
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Он также сказал, что у него есть возможность "сделать свой взнос" в нормандском формате. "Сегодняшняя встреча у президента страны показывает, что у меня есть такая возможность и в той группе, которая сегодня создана в нормандского формате, сделать свой взнос. И если там мы принимаем решения, они, конечно, должны быть в какой-то мере согласованы, то на Украине тоже должны выполняться", - сказал Кучма.
Бывший президент Украины Петр Порошенко в ноябре 2018 года назначил бывшего министра обороны Евгения Марчука представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Ранее он представлял интересы Киева в подгруппе по безопасности. В мае Марчук завершил свою деятельность в Минском процессе.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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