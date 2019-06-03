Кучму вновь назначили представителем Киева в контактной группе по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский и бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга в Киеве

КИЕВ, 3 июн – РИА Новости. Второй президент Украины Леонид Кучма снова назначен представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский.

Кучма в октябре 2018 года завершил работу в качестве представителя Киева в контактной группе в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе. Кучма ранее заявлял, что покинет свой пост по достижению "критического возраста". В августе ему исполнилось 80 лет.

"Уже 5 июня будет первая встреча трехсторонней группы во главе... с Леонидом Даниловичем Кучмой", - заявил Зеленский на брифинге.

Вместе с тем, Кучма заявил, что не мог не согласиться на предложение Зеленского вновь стать представителем Киева в Минске. "Я в это время не смог не согласиться с таким предложением, потому что действительно Украина переживает не самые легкие времена в своей истории", - сказал Кучма.

Он также сказал, что у него есть возможность "сделать свой взнос" в нормандском формате. "Сегодняшняя встреча у президента страны показывает, что у меня есть такая возможность и в той группе, которая сегодня создана в нормандского формате, сделать свой взнос. И если там мы принимаем решения, они, конечно, должны быть в какой-то мере согласованы, то на Украине тоже должны выполняться", - сказал Кучма.