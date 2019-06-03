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РИА Новости

Прокуратура обжаловала приговор подругам полковника Захарченко

Вчера, 13:28
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Прокуратура обжаловала приговор бывшего финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой и ее сестры Ларисы – обе давали свидетельские показания на скандально известного полковника Дмитрия Захарченко, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анна Селиванова.
Ранее Останкинский суд Москвы назначил Ларисе Марчуковой наказание в виде трех лет и трех месяцев колонии общего режима со штрафом 700 тысяч рублей. Гособвинитель же просила для подсудимой меньший срок – три года и 500 тысяч рублей штраф.
"Прокуратура в своем апелляционном представлении просит приговор изменить", - сказала агентству представитель суда. По ее словам, прокуратура просит суд исключить из приговора лиц, которые были привлечены на основании показаний Ларисы Марчуковой, применить к ней 62 статью УК РФ (смягчающие обстоятельства) и удовлетворить гражданский иск потерпевшего.
Кроме того, отметила Селиванова, прокуратура подала апелляционное представление на приговор Галины Марчуковой, которая получила три года и четыре месяца колонии общего режима.
Дело Марчуковых слушалось по отдельности в особом порядке, что предполагает полное признание подсудимыми вины без исследования доказательств. Ларисе вменяли подстрекательство и пособничество в хищении денег вкладчика Нота-банка. Обе женщины заключили сделку со следствием и дали изобличающие полковника Захарченко показания. Галина Марчукова также помогла следствию раскрыть хищение 25 миллиардов рублей из Нота-банка.
Сам полковник Захарченко в настоящее время ожидает приговор суда, оглашение которого назначено на 10 июня. Обвинение запросило для бывшего борца с коррупцией 15,5 лет колонии со штрафом почти 500 миллионов рублей за две взятки и воспрепятствование расследованию.
Захарченко и сестры Марчуковы - земляки, все из Миллеровского района Ростовской области.
Рассмотрение по существу дела полковника МВД Д. Захарченко
24 мая, 13:35
Приговор полковнику Захарченко огласят 10 июня
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