"Социальную ипотеку" в 2020 году получат 25 тренеров из Подмосковья

Лоджия и выход на кухню в квартире нового многоквартирного дома. Архивное фото

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Свидетельства на приобретение жилья по программе "Социальная ипотека" в Московской области в 2020 году получат 25 тренеров, говорится в пресс-релизе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

"Правительство Московской области утвердило квоту на участие в государственной программе "Жилище" до 2027 года, благодаря "Социальной ипотеке" в следующем году свидетельства на приобретение жилья смогут получить 25 подмосковных тренеров", - отмечается в пресс-релизе.

Ведомство подчеркивает, что возможность участия в программе появилась у тренерского состава и преподавателей в сфере физической культуры с 1 апреля 2018 года. В том же году свидетельства получили 19 специалистов. В 2019 году десять тренеров получат сертификаты.