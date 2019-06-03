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РИА Новости
Новости Подмосковья

"Социальную ипотеку" в 2020 году получат 25 тренеров из Подмосковья

Вчера, 13:22
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© РИА Новости / Антон ДенисовЛоджия и выход на кухню в квартире нового многоквартирного дома. Архивное фото
Лоджия и выход на кухню в квартире нового многоквартирного дома. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Свидетельства на приобретение жилья по программе "Социальная ипотека" в Московской области в 2020 году получат 25 тренеров, говорится в пресс-релизе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

"Правительство Московской области утвердило квоту на участие в государственной программе "Жилище" до 2027 года, благодаря "Социальной ипотеке" в следующем году свидетельства на приобретение жилья смогут получить 25 подмосковных тренеров", - отмечается в пресс-релизе.

Ведомство подчеркивает, что возможность участия в программе появилась у тренерского состава и преподавателей в сфере физической культуры с 1 апреля 2018 года. В том же году свидетельства получили 19 специалистов. В 2019 году десять тренеров получат сертификаты.
Программа "Социальная ипотека" создана в 2016 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Она направлена на укрепление кадрового состава организаций региона в сфере здравоохранения, образования, спорта, науки и промышленности.
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