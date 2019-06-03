Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T13:19Z
https://ria.ru/20190603/1555209799.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Суд отклонил иск к Первому каналу за песню Цоя в анонсе "Что? Где? Когда?"

Вчера, 13:19
1968
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО "Музыкальное право", которому по договорам с наследниками Виктора Цоя принадлежали права на использование его произведений, о взыскании с Первого канала 3 миллионов рублей за неправомерное, по мнению истца, использование песни Цоя "Весна" в анонсе телепередачи "Что? Где? Когда?".
Как следует из опубликованной резолютивной части решения, суд полностью отказал в удовлетворении исковых требований.
Граффити с изображением певца Виктора Цоя. Архивное фото
19 апреля 2018, 16:00Культура
Суд в Москве вернул отцу Цоя права на песни сына
В иске говорилось, что в марте 2016 года в эфире Первого канала неоднократно в качестве рекламы использовался видеоролик-анонс весенних игр "Что? Где? Когда?", в состав которого без разрешения правообладателя было включено переработанное произведение Цоя. По мнению истца, телеканал как организатор создания рекламного ролика был обязан заключить лицензионный договор с "Музыкальным правом".
По делу прошло два круга судебных разбирательств, в итоге арбитраж Москвы в январе 2018 года удовлетворил иск частично, взыскав с телеканала 300 тысяч рублей, и это решение поддержала кассационная инстанция - Суд по интеллектуальным правам.
Дизайнер Артемий Лебедев. Архивное фото
13 июля 2018, 14:15
Студия Артемия Лебедева не смогла отсудить у Первого канала миллион рублей
Однако Первый канал в феврале текущего года обратился в столичный арбитраж с заявлением о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Ответчик сослался на два решения Басманного суда, признавшего недействительными договоры, по которым отец и сын Цоя передали "Музыкальному праву" исключительные права на песни музыканта. Соответствующие решения вступили в силу в декабре 2017 года и в декабре 2018 года.
Арбитраж Москвы в апреле удовлетворил заявление ответчика и отменил взыскание с него 300 тысяч рублей по вновь открывшимся обстоятельствам. А затем в третий раз рассмотрел иск по существу и принял решение его полностью отклонить.
010230
Обсудить 3
Первый канал (телеканал)Виктор ЦойМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
В США призывают к путчу, чтобы спасти страну от Путина
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Британская сценаристка осудила отсутствие чернокожих актеров в "Чернобыле"
Автомобили скорой помощи и пожарной службы у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске увеличилось до 116
Лента
новостей
Большой грамматический словарь русского языка, фразеологический словарь, орфографический словарь
Лингвисты нашли новый союз в русском языке
Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
В Саратовской области более 500 человек заболели геморрагической лихорадкой
Никита Белянкин
Установлены участники драки в Подмосковье, в которой погиб экс-спецназовец
Продажа дизельного топлива в Екатеринбурге
Что будет с ценами на бензин этим летом
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Nord Stream 2 AG уложила около 57% "Северного потока — 2"
Пляж курортного комплекса в Сочи
Как в Сочи увеличили число пляжей с голубыми флагами
Телеведущий Леонид Якубович
СМИ: Якубович проехал на внедорожнике по тротуару в Чебоксарах
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер
Главу дорожного хозяйства Челябинска уволили после поездки врио губернатора
Сотрудники центрального аппарата МВД расследуют гибель полицейских на Ямале
4 июня: мусульмане празднуют Ураза-байрам
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:09В Грузии заявили о готовности упростить кораблям НАТО доступ в порты страны
01:09В столице Мексики мальчикам разрешили ходить в школу в юбках
01:02Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"
00:55МИД Украины пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
23:43Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
23:37Российская миссия объяснила блокировку заявления Совбеза ООН по Сирии
23:17Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения MH17
23:11Помпео выразил надежду на исключение России из системы энергопоставок в ЕС
23:07В Совбезе ООН намерены поднять вопрос о нападении на россиянина в Косово
Лента новостейМолния