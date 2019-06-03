Друг погибшего в Подмосковье спецназовца рассказал, как началась драка

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Друг убитого в Подмосковье спецназовца Иван Богданов рассказал РИА Новости подробности преступления и подтвердил, что погибший раньше служил в ГРУ.

По данным СК, 24-летний бывший военнослужащий ночью 1 июня рядом с кафе в Красногорске попытался помочь мужчине, которому в ходе потасовки нанесли ножевое ранение, произведя из имеющегося при себе травматического пистолета несколько предупредительных выстрелов в воздух. В этот момент ему нанесли удар ножом в область сердца, потерпевший скончался на месте. Нападавшие с места происшествия скрылись. По данным СМИ, погибший был экс-сотрудником спецназа ГРУ Никита Белянкин.

Богданов, ссылаясь на слова общего с Белянкиным друга, рассказал, что Никита гулял с девушкой около 23.30 в районе ЖК "Новое Тушино" и увидел, как толпа из 15 человек избивают прохожего.

"Он заступился за бедолагу, после чего они толпой набросились на Никиту. Он среагировал, достал пистолет, произвел предупредительный выстрел в воздух, но это не остановило толпу отморозков, они начали избивать его, в ходе драки один из них нанес ему колотые раны в область сердца", - сказал собеседник агентства.

По его словам, погибший служил в ГРУ, воевал в Сирии против боевиков "Исламского государства"*, имеет боевые награды.