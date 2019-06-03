Песков переадресовал СК вопрос об убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Комментарии по поводу убийства бойца спецназа в Московской области могут давать только правоохранительные органы, это вопрос не к администрации президента, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в управлении СК и МВД по Московской области сообщили, что 1 июня неизвестный зарезал мужчину в ходе драки под Красногорском, возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По данным Telegram-канала Mash, погибший - боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, он был убит ножом, вступившись за незнакомцев, которых избивала толпа.