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РИА Новости

Песков переадресовал СК вопрос об убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

Вчера, 13:13
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Комментарии по поводу убийства бойца спецназа в Московской области могут давать только правоохранительные органы, это вопрос не к администрации президента, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в управлении СК и МВД по Московской области сообщили, что 1 июня неизвестный зарезал мужчину в ходе драки под Красногорском, возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По данным Telegram-канала Mash, погибший - боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, он был убит ножом, вступившись за незнакомцев, которых избивала толпа.
Максим Дунаев
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"Комментарии могут быть только от правоохранительных органов, это же не в администрацию президента вопрос", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать сообщения об убийстве бойца спецназа в Подмосковье.
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Убийство бывшего спецназовца в ПодмосковьеМосковская областьПроисшествия
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