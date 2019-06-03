Египет призвал суданских военных и оппозицию вернуться к переговорам

КАИР, 3 июн — РИА Новости. Египет призывает стороны политического противостояния в Судане, где утром военные разогнали палаточный лагерь оппозиции, вернуться к переговорному процессу, заявил официальный представитель арабской республики.

"Египет заявляет о важности для всех суданских сторон быть сдержанными и призывает их вернуться за стол переговоров для достижения устремлений народа Судана", - говорится в заявлении МИД.

Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря на площади у комплекса зданий минобороны в центре Хартума. Сообщалось, что активно применялось огнестрельное оружие. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы Хартума и подступы к площади.

По последним данным арабских СМИ, в результате разгона демонстрации погибли 14 человек. Суданская оппозиция обвинила переходный военсовет в разгоне мирной акции протеста и призвала к массовым акциям протеста по всей стране и к немедленному уходу военного совета из власти.

Военные в свою очередь заявили, что операция была направлена не против демонстрантов, а для задержания преступников, просочившихся в ряды протестующих. Армия призвала к продолжению диалога с силами политической оппозиции, заявив, что переговоры могут возобновиться в ближайшие дни, и пообещала разрешить протестующим вернуться на столичную площадь.