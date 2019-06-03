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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Песков переадресовал вопрос о сокращении числа специалистов РФ в Венесуэле

Вчера, 13:12
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение числа российских специалистов в Венесуэле - это не вопрос Кремля.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на неназваный источник заявила, что число российских специалистов в Венесуэле "сократилось" до нескольких десятков. По данным издания, за несколько месяцев число специалистов Ростеха, которые якобы отвечают за подготовку венесуэльских военных и консультации по контрактам на поставку вооружений, сократилось примерно с 1 тысячи до нескольких десятков. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростеха, цифры в СМИ о штате сотрудников Ростеха в Венесуэле преувеличены в десятки раз, а состав представительства остается неизменным много лет. Технические специалисты периодически прибывают в страну для ремонта и обслуживания ранее поставленной техники
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"Вы знаете, это не к Кремлю вопросы. Это к тем организациям, которые осуществляют обслуживание специального имущества, которое ранее поставлялось в Венесуэлу. Поэтому это вопрос не к Кремлю. Но вы знаете, сама по себе информация уже получила свое опровержение с российской стороны в том виде, в котором она была подана. Это не наш вопрос", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать эти сообщения.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеДмитрий ПесковВенесуэлаРоссия
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