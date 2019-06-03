Песков переадресовал вопрос о сокращении числа специалистов РФ в Венесуэле

"Вы знаете, это не к Кремлю вопросы. Это к тем организациям, которые осуществляют обслуживание специального имущества, которое ранее поставлялось в Венесуэлу. Поэтому это вопрос не к Кремлю. Но вы знаете, сама по себе информация уже получила свое опровержение с российской стороны в том виде, в котором она была подана. Это не наш вопрос", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать эти сообщения.