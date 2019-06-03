Володин осудил разрушение памятника Жукову в Харькове

Володин, находящийся в понедельник с рабочим визитом в Сербии, возложил венки к мемориалу Освободителям Белграда и памятнику Советскому солдату. "Мы благодарны нашим сербским друзьям за бережное отношение к могилам наших отцов и дедов, отдавших свои жизни за нашу с вами свободу. Это пример для стран, которые стали забывать, благодаря кому они живут и строят будущее", - сказал он журналистам по окончании церемонии.