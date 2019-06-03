Володин осудил разрушение памятника Жукову в Харькове

БЕЛГРАД, 3 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал актом вандализма разрушение памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове и выразил уверенность, что украинский народ даст оценку подобным действиям.
В воскресенье представители националистических организаций повалили бюст Жукова в Харькове возле дворца спорта.
2 июня, 16:57Снос бюста Жукова в Харькове сняли на видео
Володин, находящийся в понедельник с рабочим визитом в Сербии, возложил венки к мемориалу Освободителям Белграда и памятнику Советскому солдату. "Мы благодарны нашим сербским друзьям за бережное отношение к могилам наших отцов и дедов, отдавших свои жизни за нашу с вами свободу. Это пример для стран, которые стали забывать, благодаря кому они живут и строят будущее", - сказал он журналистам по окончании церемонии.
К сожалению, констатировал спикер Госдумы, "до сих пор мир сталкивается с проявлениями цинизма и неблагодарности".
"Недавний акт вандализма в Харькове - разрушение бюста маршалу Жукову - вызывает осуждение у каждого, кто чтит память героев войны", - подчеркнул Володин.
"Уверен, украинский народ даст оценку разрушителям нашей общей памяти", - заявил он.