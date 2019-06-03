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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

В Кремле предпочли бы, чтобы Калви не имел проблем с законом

Вчера, 13:06
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Кремль предпочел бы, чтобы у основателя Baring Vostok Майкла Калви не было проблем с законом и он мог бы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), но сейчас дело обстоит иначе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Калви больше десятилетия на этом рынке, он очень активный инвестор, мы это знаем, поэтому, конечно, предпочли бы, чтоб у него не было проблем с законом, а он участвовал в Санкт-петербургском экономическом форуме, но, к сожалению, сейчас дело обстоит иначе", - сказал Песков.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 11:45
Песков назвал Калви благонадежным бизнесменом
Он не смог уточнить, сможет ли Калви, в случае получения разрешения от следствия, поехать в Санкт-Петербург и принять участие во встрече иностранных бизнесменов с президентом РФ.
"Здесь я не могу ответить на ваш вопрос. Мы же не знаем, какое решение будет принято. Поскольку, опять же, он находится под домашним арестом, есть определенные ограничения на этот счет. Поэтому мы здесь не можем высказывать какие-то соображения", - сказал Песков.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы. 12 апреля 2019
6 мая, 16:40
Baring Vostok будет добиваться освобождения всех фигурантов дела Калви
Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.
Впоследствии суд перевел под домашний арест Калви и бывшего главу банка "Восточный" Алексея Кордичева, остальные фигуранты дела остались в СИЗО: Дельпаль, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
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Петербургский международный экономический форумМайкл КалвиДело Bаring VostokДмитрий ПесковЭкономика
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