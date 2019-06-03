В Кремле предпочли бы, чтобы Калви не имел проблем с законом

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Кремль предпочел бы, чтобы у основателя Baring Vostok Майкла Калви не было проблем с законом и он мог бы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), но сейчас дело обстоит иначе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Калви больше десятилетия на этом рынке, он очень активный инвестор, мы это знаем, поэтому, конечно, предпочли бы, чтоб у него не было проблем с законом, а он участвовал в Санкт-петербургском экономическом форуме, но, к сожалению, сейчас дело обстоит иначе", - сказал Песков.

Он не смог уточнить, сможет ли Калви, в случае получения разрешения от следствия, поехать в Санкт-Петербург и принять участие во встрече иностранных бизнесменов с президентом РФ.

"Здесь я не могу ответить на ваш вопрос. Мы же не знаем, какое решение будет принято. Поскольку, опять же, он находится под домашним арестом, есть определенные ограничения на этот счет. Поэтому мы здесь не можем высказывать какие-то соображения", - сказал Песков.

Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.