Силовики сто раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Украинские силовики 100 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, ранены семь мирных жителей, заявил в понедельник представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявляли, что за период с 21 по 27 мая было зафиксировано 67 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. По территории ДНР было выпущено 185 мин калибром 120 и 82 миллиметра и 100 снарядов калибром 122.