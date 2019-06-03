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РИА Новости

Силовики сто раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

Вчера, 13:06
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ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Украинские силовики 100 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, ранены семь мирных жителей, заявил в понедельник представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявляли, что за период с 21 по 27 мая было зафиксировано 67 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. По территории ДНР было выпущено 185 мин калибром 120 и 82 миллиметра и 100 снарядов калибром 122.
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"За период с 27 мая по 3 июня вооруженные формирования Украины 100 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики выпущены 307 мин калибром 120 и 82 миллиметра, ранения получили семь мирных жителей, повреждены три объекта инфраструктуры и 40 домов", — заявил представитель ДНР в СЦКК журналистам.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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