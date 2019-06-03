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РИА Новости

Контрольное управление президента следит за ситуацией с "китовой тюрьмой"

Вчера, 13:05
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкЦентр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Татьяна Меель
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Контрольное управление президента РФ следит за выполнением поручений Владимира Путина по ситуации с косатками из "китовой тюрьмы" в Приморье, идет работа, нацеленная на результат, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее в Кремле констатировали, что поручения Путина по решению судьбы косаток из "китовой тюрьмы" в Приморском крае не выполнялись.
"Да, там сейчас осуществляется по линии нашего контрольного управления, полный контроль осуществляется за выполнением этого поручения, поэтому я не буду сейчас давать никаких оценок. Идет спокойная работа, которая главным образом, конечно, нацелена на результат", - сказал Песков.
История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Недавно белухи и одна косатка пропали из вольеров. Южно-Сахалинский городской суд 31 января принял к производству иск группы сахалинских общественных организаций к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух. Сахалинский областной суд признал, что косаток, попавших в "китовую тюрьму" в Приморье, выловили в 2018 году незаконно.
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Вчера, 06:35
В "китовую тюрьму" в Приморье стали водить детские экскурсии
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинПриморский крайОбщество
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