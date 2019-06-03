Контрольное управление президента следит за ситуацией с "китовой тюрьмой"

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Контрольное управление президента РФ следит за выполнением поручений Владимира Путина по ситуации с косатками из "китовой тюрьмы" в Приморье, идет работа, нацеленная на результат, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее в Кремле констатировали, что поручения Путина по решению судьбы косаток из "китовой тюрьмы" в Приморском крае не выполнялись.

"Да, там сейчас осуществляется по линии нашего контрольного управления, полный контроль осуществляется за выполнением этого поручения, поэтому я не буду сейчас давать никаких оценок. Идет спокойная работа, которая главным образом, конечно, нацелена на результат", - сказал Песков.

История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.