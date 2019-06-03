Путин проведет встречу с главой Минэкономразвития

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Министерства экономического развития Максимом Орешкиным, сверит часы по макроэкономическому развитию страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что российский лидер в понедельник работает в Москве, утром он уже провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Сегодня запланированы внутренние рабочие встречи и совещания. Сегодня также он встретится с Орешкиным - традиционно, сверка часов по вопросам макроэкономического развития страны", - сообщил Песков журналистам в понедельник.

Представитель Кремля добавил, что глава государства в эти дни также продолжает готовиться к грядущему выступлению на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, которое предстоит во второй половине недели.