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РИА Новости

Путин проведет встречу с главой Минэкономразвития

Вчера, 13:03
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Министерства экономического развития Максимом Орешкиным, сверит часы по макроэкономическому развитию страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что российский лидер в понедельник работает в Москве, утром он уже провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Сегодня запланированы внутренние рабочие встречи и совещания. Сегодня также он встретится с Орешкиным - традиционно, сверка часов по вопросам макроэкономического развития страны", - сообщил Песков журналистам в понедельник.
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Представитель Кремля добавил, что глава государства в эти дни также продолжает готовиться к грядущему выступлению на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, которое предстоит во второй половине недели.
"Также идет подготовка к государственному визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, который начнется в среду. И далее Си Цзиньпин станет главным гостем Санкт-Петербургского экономического форума. Неделя предстоит весьма интенсивная, как раз в эти дни президент готовится к этим мероприятиям", - уточнил он.
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Максим ОрешкинМинистерство экономического развития РФВладимир ПутинМоскваПолитика
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