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РИА Новости

Кремль призвал Киев обратиться к "Минску-2" по урегулированию в Донбассе

Вчера, 13:03
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Кремль призвал Киев обратиться к минским договоренностям в связи с конфликтом на Донбассе
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Кремле призывают украинские власти не придумывать ничего нового по урегулированию в Донбассе, так как все уже есть в минских договоренностях; важно определиться с тем, как украинские власти относятся к этому документу, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, об этом говорил президент (Владимир) Путин. Главное сейчас - определиться с отношением украинских властей к минским договоренностям, к тому, будут ли налаживаться прямые контакты с представителями Донбасса, в какой степени и как быстро будут выполняться минские договоренности. Здесь не нужно придумывать ничего нового, все написано на бумаге", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие ожидаются шаги со стороны Украины для улучшения двухсторонних отношений, о которых говорил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Узбекистане.
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