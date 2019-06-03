КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что в студенческие годы пробовал марихуану, но ему не понравилось.
Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили гражданство страны. Политик на следующий день вернулся на Украину.
"Когда-то, когда я был студентом, я пробовал марихуану. Но мне не понравилось. И мне не нравится вкус и запах. Поэтому я не фан. Но там, в Амстердаме, есть еще много чего интересного", - сказал Саакашвили в интервью Телевизионной службе новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
При этом он заверил, что экстази в Нидерландах, где проживал до возвращения ему украинского гражданства, не употреблял.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.
1 февраля, 17:48"То проституция и оружие, то марихуана…" Политолог о новых идеях в КиевеНа Украине предложили разрешить использование марихуаны в медицинских целях. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что украинские власти и чиновники "заигрались в самопиар", но своими идеями лишь настраивают население против себя.