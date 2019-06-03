КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что в студенческие годы пробовал марихуану, но ему не понравилось.

Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили гражданство страны. Политик на следующий день вернулся на Украину.

"Когда-то, когда я был студентом, я пробовал марихуану. Но мне не понравилось. И мне не нравится вкус и запах. Поэтому я не фан. Но там, в Амстердаме, есть еще много чего интересного", - сказал Саакашвили в интервью Телевизионной службе новостей (ТСН) на телеканале 1+1

При этом он заверил, что экстази в Нидерландах, где проживал до возвращения ему украинского гражданства, не употреблял.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.