Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до четырех

КАБУЛ, 3 июн - РИА Новости. Число погибших при взрыве в микроавтобусе в столице Афганистана Кабуле увеличилось до четырех, девять человек ранены, заявил РИА Новости представитель комиссии по независимой административной реформе и гражданской службе Фарид Ахмад.