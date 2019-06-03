Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до четырех

КАБУЛ, 3 июн - РИА Новости. Число погибших при взрыве в микроавтобусе в столице Афганистана Кабуле увеличилось до четырех, девять человек ранены, заявил РИА Новости представитель комиссии по независимой административной реформе и гражданской службе Фарид Ахмад.
Ранее сообщалось об одном погибшем.
"Взрыв привел к гибели четверых наших коллег, еще девять пострадали", - сообщил собеседник агентства.
Ранее официальный представитель полиции Кабула Басыр Муджахид сообщил РИА Новости, что целью взрыва стал микроавтобус, перевозивший сотрудников комиссии по независимой административной реформе и гражданской службе. Взрыв прогремел недалеко от здания министерства энергетики Афганистана.