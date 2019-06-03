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РИА Новости

Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до четырех

Вчера, 12:49
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КАБУЛ, 3 июн - РИА Новости. Число погибших при взрыве в микроавтобусе в столице Афганистана Кабуле увеличилось до четырех, девять человек ранены, заявил РИА Новости представитель комиссии по независимой административной реформе и гражданской службе Фарид Ахмад.
Ранее сообщалось об одном погибшем.
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"Взрыв привел к гибели четверых наших коллег, еще девять пострадали", - сообщил собеседник агентства.
Ранее официальный представитель полиции Кабула Басыр Муджахид сообщил РИА Новости, что целью взрыва стал микроавтобус, перевозивший сотрудников комиссии по независимой административной реформе и гражданской службе. Взрыв прогремел недалеко от здания министерства энергетики Афганистана.
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