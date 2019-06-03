Калужские пожарные вернули итальянской путешественнице потерявшегося коня

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Калужские пожарные помогли найти итальянской путешественнице Паоле Джакомини ее потерявшегося коня, рассказала РИА Новости представитель ГУМЧС по региону в понедельник.

На сайте управления сообщается, что Паола Джакомини уже год путешествует на лошади из Монголии в польский Краков, откуда затем вернется на родину в Италию. За это время она побывала в разных регионах страны. Из Монголии она добралась на лошади сначала через Алтайские горы в Барнаул, затем маршрут пролег через города Камень-на-Оби, Новосибирск, Омск, потом итальянка проехала Урал и оттуда уже оказалась в европейской части России.

"Выстраивает маршрут с помощью навигатора, установленного в мобильном телефоне, путь держит всегда через села и деревни, чтобы можно было лошадь покормить. Каждый день проходит около 30 километров, ночует в палатке. Паоле 40 лет, у нее есть ученая степень в области аграрных наук", - говорится в сообщении.

Ночью в Калуге у итальянской путешественницы отвязался и ушел конь по кличке Хранитель.

"К нам поступил вызов по единому номеру 112, мы зарегистрировали обращение и наши пожарные выехали на место. Мы не отказываем, когда нас просят о помощи. В итоге пожарные нашли коня и вернули его Паоле, итальянка написала об этом в своем Instagram", - рассказала РИА Новости представитель ведомства.

В Instagram Паола выложила фотографию, где улыбающиеся пожарные стоят рядом с конем. Судя по подписи под фото, животное уходит от хозяйки не впервые.

© Stefano Fusaro Итальянская путешественница Паола Джакомини © Stefano Fusaro Итальянская путешественница Паола Джакомини

"Сегодня вечером Хранитель снова ушел. На этот раз его нашли пожарные из Калуги", - написала итальянка.

Путешественница рассказала сотрудникам ГУМЧС по региону, что хочет повторить путь Чингисхана, когда войска монголо-татар в Средние века подошли к польскому Кракову.