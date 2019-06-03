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РИА Новости

Калужские пожарные вернули итальянской путешественнице потерявшегося коня

Вчера, 12:48
2014
© SellarEpartireСотрудники МЧС Калужской области с конем путешественницы Паолы Джакомини по кличке Хранитель
Сотрудники МЧС Калужской области с конем путешественницы Паолы Джакомини по кличке Хранитель
© SellarEpartire
Сотрудники МЧС Калужской области с конем путешественницы Паолы Джакомини по кличке Хранитель
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Калужские пожарные помогли найти итальянской путешественнице Паоле Джакомини ее потерявшегося коня, рассказала РИА Новости представитель ГУМЧС по региону в понедельник.
На сайте управления сообщается, что Паола Джакомини уже год путешествует на лошади из Монголии в польский Краков, откуда затем вернется на родину в Италию. За это время она побывала в разных регионах страны. Из Монголии она добралась на лошади сначала через Алтайские горы в Барнаул, затем маршрут пролег через города Камень-на-Оби, Новосибирск, Омск, потом итальянка проехала Урал и оттуда уже оказалась в европейской части России.
"Выстраивает маршрут с помощью навигатора, установленного в мобильном телефоне, путь держит всегда через села и деревни, чтобы можно было лошадь покормить. Каждый день проходит около 30 километров, ночует в палатке. Паоле 40 лет, у нее есть ученая степень в области аграрных наук", - говорится в сообщении.
Ночью в Калуге у итальянской путешественницы отвязался и ушел конь по кличке Хранитель.
"К нам поступил вызов по единому номеру 112, мы зарегистрировали обращение и наши пожарные выехали на место. Мы не отказываем, когда нас просят о помощи. В итоге пожарные нашли коня и вернули его Паоле, итальянка написала об этом в своем Instagram", - рассказала РИА Новости представитель ведомства.
В Instagram Паола выложила фотографию, где улыбающиеся пожарные стоят рядом с конем. Судя по подписи под фото, животное уходит от хозяйки не впервые.
© Stefano FusaroИтальянская путешественница Паола Джакомини
Итальянская путешественница Паола Джакомини
© Stefano Fusaro
Итальянская путешественница Паола Джакомини
"Сегодня вечером Хранитель снова ушел. На этот раз его нашли пожарные из Калуги", - написала итальянка.
Путешественница рассказала сотрудникам ГУМЧС по региону, что хочет повторить путь Чингисхана, когда войска монголо-татар в Средние века подошли к польскому Кракову.
"Но преследует женщина мирную цель. Как говорит сама Паола, путешествуя, она строит мост дружбы между народами. Планирует, что прибудет в Польшу в сентябре, а в ноябре вернется в родной Турин, где ее ждет муж", - говорится в сообщении.
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