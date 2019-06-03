Умер актер Геннадий Матвеев

"Геннадий Васильевич отличался требовательностью, профессионализмом, уважением к своим коллегам", — отметили в организации.

Матвеев окончил Щукинское театральное училище. Работал в театре Советской армии, Московском театре миниатюр, театрах "Ангажемент", "Вернисаж", Центре имени Вс. Мейерхольда и других. В 80-е годы играл сказочных персонажей в "Спокойной ночи, малыши".