Умер актер Геннадий Матвеев

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Актер Геннадий Матвеев скончался в возрасте 73 лет, сообщает Союз кинематографистов России.
"Геннадий Васильевич отличался требовательностью, профессионализмом, уважением к своим коллегам", — отметили в организации.
Матвеев окончил Щукинское театральное училище. Работал в театре Советской армии, Московском театре миниатюр, театрах "Ангажемент", "Вернисаж", Центре имени Вс. Мейерхольда и других. В 80-е годы играл сказочных персонажей в "Спокойной ночи, малыши".
Артист также снимался в фильмах и сериалах: "Ёлки-палки!..", "След", "Товарищи полицейские", "Самара", "Человек-приманка", "Дельта".
Похороны Матвеева состоятся 4 июня на Ваганьковском кладбище.