4 июня: мусульмане празднуют Ураза-байрам

Ураза-байрам (Ид-аль-Фитр) – праздник разговления

Праздник разговения, завершающий пост Рамадан, мусульмане отмечают первый день месяца шавваль (десятого месяца мусульманского календаря). По преданию, установил его сам пророк Мухаммед в 624 году.

Еще накануне, после вечернего намаза начинает звучать такбир: "Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ля иляха илляЛлаху ва Ллаху акбар ва лиЛляхи-ль хамд" — свидетельство того, что Рамадан подошел к концу. Мусульмане, кто в мечетях, кто дома, ждут такбира, и после того, как он начинает звучать, поздравляют друг друга с праздником. Такбир звучит вплоть до начала праздничной молитвы.

После восхода солнца в мечети совершают специальную молитву – ид-намаз, а потом надевают праздничную одежду, накрывают щедрые праздничные столы – для родственников, друзей, соседей, дарят друг другу подарки.

В этот день или накануне полагается выплатить нуждающимся обязательное пожертвование — закят уль-фитр, навестить родителей, старших и больных, посетить кладбище, помянуть усопших и прочитать над могилами отрывки из Корана.

Праздник разговения собирает вместе всех родственников, тех, кого, возможно, не видели месяцами: каждый ходит в гости, приглашает к себе. Ураза-байрам – праздник дружбы, взаимоуважения, взаимопонимания, любви, прощения, братства.

После праздника разговения начинается подготовка к хаджу — паломничеству к святыням Мекки и Медины.

А православные чтут память мученика Василиска

Святой Василиск принял мученическую смерть в 308 году, в разгар Великого гонения на христиан, начатого императором Диоклетианом и продолженного его преемником Максимианом Галерием.

По мнению христианских писателей, именно он и уговорил Диоклетиана начать гонения. Лактанций писал о нем:

"Ему была присуща дикость истинного зверя и свирепость, несвойственная римлянам… Внешность Галерия соответствовала его характеру. Он был высок ростом и чрезвычайно тучен. Наконец, голосом, жестами и всем своим видом он всех повергал в страх и ужас. Тесть (Диоклетиан) боялся его непомерно".

И еще:

"Галерий после отречения Диоклетиана и Максимиана Геркулия делал, что хотел, и считал себя единственным повелителем всего мира".

Провинции свои он разорил непомерными поборами, а будучи судьей, отвергал всякого рода "легкие" наказания — ссылку, темницы, рудники. По его мнению, все провинности достойны были сожжения на костре, распятия на кресте или растерзания дикими зверями. Чтобы истребить всякое понятие о законности, он перебил и изгнал из своих владений всех адвокатов и юристов, так что судьи его не знали другого закона, кроме необузданного своеволия.

При нем эдикт о смертной казни за отказ от участия в жертвоприношении исполнялся неукоснительно. Не миновала эта участь и троих христиан из Амасии Понтийской – Василиска, Евтропия и Клеоника. Их сначала бросили в темницу, долго били, потом привели в языческий храм, пытались заставить принести жертву силой. Ничего не добившись, Евтропия и Клеоника сразу распяли, а Василиск остался ждать казни в тюрьме.

В городе его хорошо знали и уважали, и Василиску удалось уговорить стражников отправить его под конвоем в родную деревню проститься с матерью. Но правитель Агриппа хватился пропажи и, чтобы не терять времени, приказал пригнать узника в Команы, куда он сам направлялся.

С Команами, селом в Абхазии, в 15 километрах от Сухуми, связаны с именами трех великих христианских святых — здесь, направляясь в конечный пункт своей ссылки Питиунт (Пицунду) окончил свои дни святитель Иоанн Златоуст, здесь в третий раз была обретена глава Иоанна Крестителя. И здесь был казнен мученик Василиск – ему отрубили голову.