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РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

В Дзержинске школы и детсады работают в обычном режиме после ЧП на заводе

Вчера, 12:45
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкПроходная завода "Кристалл" в Дзержинске. 1 июня 2019
Проходная завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
© РИА Новости / МЧС РФ
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Проходная завода "Кристалл" в Дзержинске. 1 июня 2019
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Все школы и детские сады Дзержинска восстановлены после ЧП на заводе "Кристалл" и работают в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
В субботу в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По последним данным, число пострадавших в результате серии взрывов увеличилось до 116 человек, в лечебных учреждениях находятся 17 человек, один из них в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
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Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона по итогам работы оценочных комиссий, в результате трех взрывов в Дзержинске и Пыре повреждены более 2,29 тысячи окон в 789 зданиях, в том числе в 628 жилых домах, 32 школах, 55 детских садах, 15 объектах культуры, 10 спортивных объектах, девяти объектах здравоохранения, пяти промышленных объектах, 30 объектах торговли, а также в пяти пожарно-спасательных частях.
"Сегодня мы запустили все школы, работают все пришкольные лагеря. Нельзя сказать, что полностью все остеклили, но периметр закрыли. Сейчас идет остекление внутреннего контура, всех рам. Четыре школы, в которых должны были проходить ЕГЭ, тоже работают. Дети сдают экзамены", - сообщили в администрации Дзержинска. Там уточнили, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
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"Все садики работают тоже, хотя были сомнения, что успеем. Все убрано и вычищено, дети стеклом не порежутся", - добавил собеседник агентства. По его словам, требуется помощь в восстановлении двух городских театров и спортивной школы. Продолжается работа в жилом секторе. "Уже в выходные многим жителям застеклили выбитые окна, но поступают и новые обращения. Работы много, но в ближайшие дни ее должны завершить. На это мобилизованы все силы", - подчеркнул собеседник агентства.
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Взрыв на заводе в ДзержинскеДзержинск (Нижегородская область)Происшествия
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