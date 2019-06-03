В Дзержинске школы и детсады работают в обычном режиме после ЧП на заводе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Все школы и детские сады Дзержинска восстановлены после ЧП на заводе "Кристалл" и работают в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

В субботу в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По последним данным, число пострадавших в результате серии взрывов увеличилось до 116 человек, в лечебных учреждениях находятся 17 человек, один из них в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона по итогам работы оценочных комиссий, в результате трех взрывов в Дзержинске и Пыре повреждены более 2,29 тысячи окон в 789 зданиях, в том числе в 628 жилых домах, 32 школах, 55 детских садах, 15 объектах культуры, 10 спортивных объектах, девяти объектах здравоохранения, пяти промышленных объектах, 30 объектах торговли, а также в пяти пожарно-спасательных частях.

"Сегодня мы запустили все школы, работают все пришкольные лагеря. Нельзя сказать, что полностью все остеклили, но периметр закрыли. Сейчас идет остекление внутреннего контура, всех рам. Четыре школы, в которых должны были проходить ЕГЭ, тоже работают. Дети сдают экзамены", - сообщили в администрации Дзержинска. Там уточнили, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.