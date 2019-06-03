Власти Ленобласти расширяют меры соцподдержки жителей региона

С. - ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Власти Ленинградской области расширяют меры социальной поддержки разных слоев населения региона, готовятся поправки в Социальный кодекс области о компенсации оплаты услуг по обращению твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, поправки в течение лета будут вынесены на обсуждение парламентариев регионального Законодательного собрания. Льготой смогут воспользоваться пенсионеры, которые являются собственниками или нанимателями жилья. Семидесятилетние будут оплачивать лишь половину стоимости коммунальной услуги, а 80-летние и вовсе будут освобождены от этих расходов.

"Ежегодная компенсация затрат будет также предусмотрена для малоимущих семьей и одиноко проживающих жителей области, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что помимо этого компенсации также будут предоставлены ветеранам войны, инвалидам, чернобыльцам, а также многодетным семьям.

Представитель пресс-службы напомнил, что с 1 апреля Ленинградская область начала переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Пилотным районом для отработки новых схем оплаты, сбора, транспортировки, сортировки и захоронения отходов выбран Приозерский район. Там уже прошел модернизацию Приозерский полигон ТКО. Его оснастили системой сортировки мусора и весового контроля, а транспортные компании обеспечены спутниковыми системами наблюдения. Помимо этого, более 95% жителей заключили договоры на вывоз мусора.