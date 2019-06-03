В ЕС ожидают от России отмены решения по "черному списку"

БРЮССЕЛЬ, 3 июн – РИА Новости. ЕС получил уведомление о расширении российскими властями "черного списка" лиц, которым будет запрещен въезд в РФ, считает, что для этого нет оснований и ожидает отмены этого решения.

"Нам стало известно, что Россия решила расширить так называемый "черный список" граждан ЕС, которым запрещен въезд в Россию. Для таких мер нет оправдания, и мы ожидаем, что Россия их отменит", - заявил в понедельник РИА Новости уполномоченный чиновник в структурах ЕС.

Ранее МИД РФ заявил, что Россия расширит ответный список представителей стран и институтов ЕС, которым запрещен въезд в Россию, их число доведено до паритетного со списком Евросоюза.

Как отметили в ведомстве, в последнее время ЕС отметился принятием ряда решений, предусматривающих применение в отношении некоторых российских граждан ограничительных мер одностороннего характера. В ведомстве добавили, что основанием для таких решений стали "бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников".