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РИА Новости

В ЕС ожидают от России отмены решения по "черному списку"

Вчера, 12:40
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БРЮССЕЛЬ, 3 июн – РИА Новости. ЕС получил уведомление о расширении российскими властями "черного списка" лиц, которым будет запрещен въезд в РФ, считает, что для этого нет оснований и ожидает отмены этого решения.
"Нам стало известно, что Россия решила расширить так называемый "черный список" граждан ЕС, которым запрещен въезд в Россию. Для таких мер нет оправдания, и мы ожидаем, что Россия их отменит", - заявил в понедельник РИА Новости уполномоченный чиновник в структурах ЕС.
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
18 января, 12:56
Источник: Лондон добился включения двоих россиян в санкционный список ЕС
Ранее МИД РФ заявил, что Россия расширит ответный список представителей стран и институтов ЕС, которым запрещен въезд в Россию, их число доведено до паритетного со списком Евросоюза.
Как отметили в ведомстве, в последнее время ЕС отметился принятием ряда решений, предусматривающих применение в отношении некоторых российских граждан ограничительных мер одностороннего характера. В ведомстве добавили, что основанием для таких решений стали "бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников".
Как заявили в МИД РФ, Москва неоднократно предостерегала ЕС от использования противоречащего международному праву инструмента односторонних санкций.
Флаги Евросоюза
10 декабря 2018, 14:49
ЕС обновил санкционный список из-за выборов в Донбассе
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