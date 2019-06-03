Путин и Алиев обсудили по телефону российско-азербайджанское сотрудничество

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым российско-азербайджанское сотрудничество и предстоящие контакты, сообщила пресс-служба Кремля.
"Обсуждены вопросы активно развивающегося российско-азербайджанского сотрудничества и предстоящие контакты на различных уровнях", - говорится в сообщении.
Добавляется, что телефонный разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.
26 апреля, 00:07Межгосударственные отношения России и Азербайджана