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РИА Новости

Путин и Алиев обсудили по телефону российско-азербайджанское сотрудничество

Вчера, 12:37
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым российско-азербайджанское сотрудничество и предстоящие контакты, сообщила пресс-служба Кремля.
"Обсуждены вопросы активно развивающегося российско-азербайджанского сотрудничества и предстоящие контакты на различных уровнях", - говорится в сообщении.
Добавляется, что телефонный разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Санкт-Петербурге. 20 июня 2016
26 апреля, 00:07
Межгосударственные отношения России и Азербайджана
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Ильхам АлиевВладимир ПутинРоссияАзербайджанПолитика
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