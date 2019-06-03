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РИА Новости

Путин присудил сто грантов для поддержки творческих проектов

Вчера, 12:37
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 31 мая 2019
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 31 мая 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присудил сто грантов в области культуры и искусства руководителям проектов общенационального значения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Путин подписал указ, согласно которому получателями грантов стали руководители проектов, отобранные по итогам конкурса, проведенного в 2018 году.
Конкурсы в целях обеспечения государственной поддержки НКО, участвующих в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года.
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