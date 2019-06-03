СК попросил арестовать экс-главу Ивановской области Павла Конькова

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Следствие просит арестовать экс-главу Ивановской области Павла Конькова по делу о хищении, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 июля 2019 года в отношении депутата седьмого созыва Ивановской области Конькова Павла Алексеевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ", - сказала она.

По ее словам, заседание начнется в ближайшее время.

Ранее СК сообщал, что Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин задержаны по подозрению в присвоении бюджетных средств в размере 700 миллионов рублей.

Пресс-служба Следственного комитета в свою очередь сообщает, что Гришин по ходатайству следствия уже арестован судом, в ближайшее время соучастникам будет предъявлено обвинение.

"Следователи Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ и ГУЭБиПК МВД России проводят следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех причастных к хищению из бюджета Ивановской области денежных средств. Изымается и исследуется документация, имеющая значение для следствия, идет работа по сбору и закреплению доказательств", - говорится в сообщении ведомства.