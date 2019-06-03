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РИА Новости

СК попросил арестовать экс-главу Ивановской области Павла Конькова

Вчера, 12:34
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБывший губернатор Ивановской области Павел Коньков в Басманном суде Москвы. 3 июня 2019
Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков в Басманном суде Москвы. 3 июня 2019
© РИА Новости / Антон Денисов
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Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков в Басманном суде Москвы. 3 июня 2019
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Следствие просит арестовать экс-главу Ивановской области Павла Конькова по делу о хищении, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 июля 2019 года в отношении депутата седьмого созыва Ивановской области Конькова Павла Алексеевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ", - сказала она.
По ее словам, заседание начнется в ближайшее время.
Ранее СК сообщал, что Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин задержаны по подозрению в присвоении бюджетных средств в размере 700 миллионов рублей.
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Пресс-служба Следственного комитета в свою очередь сообщает, что Гришин по ходатайству следствия уже арестован судом, в ближайшее время соучастникам будет предъявлено обвинение.
"Следователи Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ и ГУЭБиПК МВД России проводят следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех причастных к хищению из бюджета Ивановской области денежных средств. Изымается и исследуется документация, имеющая значение для следствия, идет работа по сбору и закреплению доказательств", - говорится в сообщении ведомства.
Коньков возглавлял Ивановскую область с октября 2013 года по октябрь 2017 года. С сентября 2018 года – депутат облдумы, член комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
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Павел КоньковСледственный комитет РФИвановская областьПроисшествия
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