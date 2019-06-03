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РИА Новости

В одной из мечетей Лондона задержали мужчину, вооруженного молотком

Вчера, 12:33
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Британская полиция задержала вооруженного молотком мужчину в одной из мечетей Лондона, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правоохранительных органов.
"Полиция была вызвана в понедельник в 04.33 по местному времени (06.33 мск) в мечеть ...в Саутхолле после сообщений о мужчине, вооруженном молотком", - говорится в сообщении полиции.
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Отмечается, что 38-летний мужчина попытался атаковать людей, но был задержан прихожанами раньше, чем прибыла полиция.
"Впоследствии он был задержан по подозрению в попытке нанесения тяжких телесных повреждений и находится под стражей в полицейском участке на западе Лондона", - говорится в сообщении Скотланд-Ярда.
О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
В полиции заявили, что не рассматривают инцидент как связанный с терроризмом. В правоохранительных органах полагают, что у мужчины могли возникнуть разногласия с людьми, которые, по его мнению, посещали мечеть накануне.
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Скотланд-ЯрдЛондонВ мире
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