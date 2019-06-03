В "Победе" рассказали о результатах проверки самолетов Boeing 737

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Самолеты низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") Boeing 737NG не имеют дефектов предкрылков, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в воскресенье сообщило, что компания Boeing обнаружила не соответствующие нормам прочности рельсы отклоняемых предкрылков в десятках самолетов моделей 737NG и 737MAX, они должны быть заменены в течение десяти дней.

Как отмечалось, полный выход из строя рельса отклоняемого предкрылка не приведет к потере самолета, но остается опасность, что сломавшаяся деталь может привести к повреждению самолета в полете. Компаниям, летающим на самолетах с дефектными элементами, предписано в течение десяти дней снять их.

"У самолетов "Победы" все в порядке", — сказали в пресс-службе.